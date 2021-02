Tiger Woods blir ikke siktet etter ulykken

Golfstjernen var involvert i en alvorlig bilulykke tirsdag.

Politiet bekrefter onsdag kveld norsk tid at Tiger Woods ikke blir siktet for uaktsom kjøring etter tirsdagens bilulykke.

Politiet varslet på en pressekonferanse tirsdag kveld at de ville etterforske hendelsen, men har altså konkludert med at det ikke har skjedd noe straffbart i forbindelse med ulykken - som skjedde i et område som omtales som ulykkeutsatt.

- Dette var en ulykke, konstanterer politisjefen i Los Angeles, Alex Villanueva.

Det var allerede bekreftet at Woods ikke var påvirket da han krasjet.

Les mer om ulykken her:

Les mer Tiger Woods i alvorlig bilkrasj: Øyevitne kommer med nye opplysninger og dramatiske detaljer

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren