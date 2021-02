Amerikansk Khashoggi-rapport offentliggjøres

Biden-administrasjonen ventes torsdag å offentliggjøre en rapport som sier at Saudi-Arabias kronprins godkjente drapet på Jamal Khashoggi, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået Reuters siterer onsdag kveld fire ikke navngitte kilder med kjennskap til den nedgraderte rapporten som ventes å bli offentliggjort torsdag.

Her skal vurderingen være at kronprins Mohammed bin Salman godkjente og sannsynligvis beordret drapet på den regimekritiske journalisten Khashoggi i Istanbul i 2018.

Amerikanske medier avslørte alt den gang at CIA mener drapet ble bestilt av bin Salman, men bevisene er aldri blitt offentliggjort.

Khashoggi hadde i Washington Posts spalter kritisert kronprinsens politikk.

Privatfly

Onsdag melder CNN at de to privatflyene som ble brukt av det saudiarabiske likvideringsteamet som drepte og angivelig parterte Khashoggi, eies av et selskap som under et år tidligere ble overtatt av bin Salman.

CNN viser til rettsdokumenter fra et canadisk sivilt søksmål tidligere i år. Saudiarabiske tjenestemenn i Washington og Riyadh svarte ikke umiddelbart på spørsmål fra CNN om de nye avsløringene.

Bin Salman benekter at han kjente til drapsplanene og har fått støtte fra både sin far kong Salman og Trump.

Biden skal snakke med kongen

Offentliggjøringen av rapporten er et ledd i president Joe Bidens kursendring etter at USA i årevis i stor grad har oversett Saudi-Arabias menneskerettighetspolitikk, skriver Reuters.

Det hvite hus' talsperson Jen Psaki sier til pressen i Det hvite hus onsdag at Biden bare kommer til å kommunisere med den 85 år gamle kong Salman. Den nedgraderte Khashoggi-rapporten klargjøres for snarlig offentliggjøring, tilføyer hun.

Den 35 år gamle kronprinsen har de siste årene vært regnet som det oljerike kongedømmets reelle leder.

Den første telefonsamtalen mellom kongen og Biden siden han ble president, ventes å sammenfalle med publiseringen av rapporten.

«Fullt ansvar»

CIA har vært den største bidragsyteren til etterretningsrapporten, som Kongressen ble brifet om i slutten av 2018.

Daværende president Donald Trump avviste krav fra folkevalgte og menneskerettsgrupper om å offentliggjøre en nedgradert versjon.

Kronprins bin Salman har sagt at han tar «fullt ansvar» for drapet på Khashoggi, men nektet for å beordret drapet.

Drapet ble utført på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober i 2018, der Khashoggi var for å hente dokumenter som han trengte i forbindelse med en skilsmisse og et nytt ekteskap. Levningene er ikke funnet.

Jemen-krigen

Drapet fikk massiv oppmerksomhet og gjorde betydelig skade på kronprinsens omdømme. En rekke personer er siden dømt til fengselsstraffer for drapet på Khashoggi i lukkede saudiarabiske domstoler.

Siden Biden ble president, har han stanset salg av våpen som Saudi-Arabia kan bruke i krigen i Jemen. Han har også utnevnt en spesialutsending til Jemen, der krigen har ført til det FN kaller verdens verste humanitære katastrofe.

