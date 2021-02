Forfang har tatt nødgrep for å redde VM-plassen: - Det har vært utrolig tungt

Johann André Forfang (25) har til tider slitt stort denne vinteren, men håper grepet han tok like før VM skal gi ham en mulighet i mesterskapet.

OBERSTDORF (Nettavisen): Forfang har i flere år vært en mann å regne med for det norske hopplandslaget, men denne vinteren har det gått tyngre for tromsøværingen.

Det startet riktignok lovende da han ble nummer fem i finske Kuusamo i november, men siden har det gått nedover for den norske 25-åringen.

Nå risikerer Forfang å ikke få hoppe i VM - til tross for at han er en del av den norske VM-troppen.

- Det har vært utrolig tungt, sier Forfang til Nettavisen om sesongen så langt.

Skihopperen forteller at han har latt seg prege av koronasituasjonen som fører til at tilskuerne er borte fra bakken.

Forfang forklarer at han vanligvis får en spenning i kroppen som han trenger for å prestere, men at den har uteblitt etter at publikum forsvant.

- Den spenningen har man nå blitt nødt til å skape selv, men når jeg har vært litt ute av form så har jeg slitt veldig med det. Jeg har kjent veldig på det antiklimatiske med hele sesongen her. Jeg har slitt med å piffe meg opp og sørge for at jeg blir forbannet når jeg hopper dårlig, og ikke bare blir mutt, lei og likegyldig. Det har gjort at jeg har slitt litt med å motivere meg, forklarer Forfang.

Har tatt grep



Tromsøværingen følte imidlertid at han så tegn på en positiv utvikling på hoppingen under verdenscuphelgen i Zakopane.

For å bygge videre på det, valgte han derfor å stå over generalprøven til VM i rumenske Rasnov.

I stedet valgte Forfang å reise hjem til Trondheim der han trente med tidligere storhopper Roar Ljøkelsøy.

- Jeg følte behov for å få flere skihopp etter at jeg begynte å kjenne på en positiv trend i Zakopane hvor jeg avsluttet med en 11. plass og egentlig ganske god hopping. Jeg tenkte at hvis jeg skal klare å hoppe meg inn på et lag i VM, så er jeg nødt til å få gjort det lille ekstra. Da følte jeg ikke at det å hoppe én individuell konkurranse i Rasnov var det jeg trengte for å finne formen, forklarer Forfang.

Han opplever at han fikk mye ut av treningen med Ljøkelsøy.

- Jeg dro hjem og hadde tre solide hoppøkter med Roar. Det tror jeg har gjort meg godt. Jeg avsluttet i hvert fall på et veldig mye bedre nivå enn der jeg startet. Klarer jeg å starte hoppingen sånn som jeg avsluttet i Granåsen, så blir det straks mer spennende for min del i mesterskapet, sier Forfang.

Tung start

Til tross for god hopping hjemme i Norge, så ble det en noe tung start på treningen i Oberstdorf.

Forfang var å finne langt nede på listene og må heve seg betraktelig i de siste treningsomgangene om han skal ha noe som helst sjanse til å bli tatt ut til helgens normalbakkerenn i VM.

- Jeg må vise meg god nok på trening for å få delta her, men jeg tror hoppingen min er ganske god om dagen. Jeg viste at flere av mine beste hopp på trening og i verdenscupen er inne blant topp ti og topp tre innimellom. Klarer jeg å holde på der så skal jeg klare å prestere ganske godt i mesterskapet, forteller Forfang.

For øyeblikket ser Halvor Granerud, Daniel Andre Tande, Robert Johansson og Marius Lindvik ut som de åpenbare valgene for landslagsledelsen.

Det gjenstår å se om Forfang kan slå tilbake på trening torsdag.

