Full oversikt på ett minutt: Dette skriver mediene om norsk politikk torsdag 25. februar.

3 på topp torsdag:

Vårt Land oppslag: Høyre mot 30 prosent - gjør sin beste måling på nesten tre år (krever abonnement)

NRK Nyhetsmorgen 06.30: De største selskapene har fått mer i koronastøtte enn de har betalt i skatt

DN oppslag: - Kjære hele Norges Erna, hjelp oss! hilsen Olav Thon

Dagbladet side 6-7: Høie om tiltakstretthet: - Veldig redd

Dagbladet side 10: Siv Jensen-intervju: Nå er alt bare kos

Dagbladet side 4-5: Handelsstanden i Hemsedal ut mot Høie: - Usolidarisk handleråd

Dagsavisen leder: De viktige fellesoppgavene vann og kloakk går under den politiske radaren

Les også: Raymond Johansen med frekk dieselbil-melding til Vedum

Dagsavisen kommentar side 3: Arne Strand: Tronskiftet i Frp lover ikke godt for det borgerlige samarbeidet

Dagsavisen debatt side 3: Kristin Holte Haug/Leo Koritzinsky (OsloMet): Synkende fødselstall bør bekymre flere enn statsministeren

Dagsavisen innlegg side 7: Byråd Lan Marie Nguyen Berg: 100 års tilpasning til bilen må snus

Dagsavisen side 12-13: Siri Gåsemyr Staalesen (Ap): - Krisepakken er ikke for boligspekulanter

DN leder: Var det dette koronastøtten skulle brukes til? (oppgitt over støtten til Bjørvika apartments og andre utleiegiganter)

DN innlegg side 3: Professor ved NTNU Knut Anton Mork: Sentralbanksjefen vil minske uttaket fra oljefondet. Er det så enkelt å være ansvarlig?

DN side 12-13: Koronastøtte: Anklager advokatfirmaer for posering og dobbeltmoral

DN side 17: Nederlag for pakkereiseselskapene i Stortinget

DN innlegg side 38-39: Handelshøyskolen BI - Espen Henriksen / Espen R. Moen / Gisle Natvik: Dagpengeordningen bør være rausere under pandemien

Finansavisen leder: Hegnar: Opplæring i åkeren - merkelig konflikt mellom statsråd Røe Isaksen og Aps landbrukspolitiske talsmann Nils Kristen Sandtrøen

Finansavisen baksiden: Kanskje Hagen til slutt innser at Frp ikke er så interessert i ham som han er i Frp?

Klassekampen oppslag: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk spørsmål om norsk basepolitikk - ba USA om hjelp til å svare

Klassekampen leder: Koronastøtte: Gratis penger til de store og rike

Klassekampen side 4-5: Fylkesledere i Frp vil at «kampen mot klimahysteri» skal være sentral valgkampsak

Klassekampen side 5: Sp vil stanse salg av Bergen Engines til Russland

Klassekampen kommentar side 6: Bjørgulv Braanen: Opprørets ferjereiser - vil protestene mot markedsstyring og sentralisering få varige politiske følger?

Klassekampen side 9: Det blir strid om arbeidsinnvandring på Rødts landsmøte

Klassekampen side 14: SV vil snu hele taxireformen - Ap vil gjøre endringer

Klassekampen innlegg side 17: Felling av skog kan være bra for klimaet takket være albedoeffekten

Klassekampen side 32-33: Kulturtopper ut mot Frp. Listhaug smiler av kritikken.

Nationen oppslag: Ap-ordførere hardt ut mot rusreformen

Nationen kommentar side 3: Anne Ekornholmen: Få de arbeidsledige ut på jordet

Nationen side 7: Fyrer løs mot Fro og Listhaug: - Krokodilletårer om pelsdyrforbud

Nationen side 10-11: Partiet Sentrum vil inn på Stortinget

Nationen side 16: Støtter Frp i å inkludere CO2-opptaket fra skog

Nationen innlegg side 17: Leder i Europeisk Ungdom Knut André Sande: Hvorfor omfavner nordmenn EØS-avtalen, men ikke EU-medlemskap?

NTB: Frp ber regjeringen forenkle strømmarkedet

VG kommentar side 2-3: Astrid Meland: Danmark fjerner tiltak og tillater mer smitte. Det er en helomvending som kan få konsekvenser for Norge

VG side 4: Høie nekter å snakke om vaksinesamtalene

VG side 6-7: Regjeringen hemmeligholder FHIs arbeid med ny vaksinestrategi

VG replikk side 37: Marie Holm Lønseth (Høyre): Norsk fødselsomsorg er styrket

Vårt Land side 11: Tror ikke Listhaug endrer mannsdominans i Frp

Vårt Land innlegg side 17: Kjersti Toppe (Sp): Avkriminaliseringen av rusmiddel får langt fra solid støtte - likevel vil regjeringen trumfe reformen gjennom

Vårt Land innlegg side 18: Masterstudent ved det teologiske fakultet Rania Jalal Al-Nahi: - Nei takk til hyllest av Sylvi Listhaug

Vårt Land innlegg side 19: Sivøk NHH Mathilde Fasting: Barnefødsler kan ikke redde velferdsstaten

Les også:

Christian Haugen / Himanshu Gulati: Vi som heier på Sylvi

MortenP: Vi kan ikke spille fotball på baner bygd av slaver og død

Utenriks

Dagbladet leder: Nytt håp for atomavtalen

DN kommentar side 2: Kjetil Wiedswang: Den britiske regjeringen vil redde landet fra woke-aktivister og kulturmarxister

DN kommentar side 25: Terje Erikstad: Kina snart klar med digital yuan: Når staten kan se alt du gjør - og det i realtid

Dagsavisen side 18-19: Et politisk attentat i Libanon - slik drepes håpet om demokrati

Klassekampen innlegg side 18-19: Tidligere ambassadør til Myanmar Ragne Birte Lund: Hvordan bør Norge og det internasjonale samfunnet reagere på kuppet i Myanmar?

Klassekampen side 20-21: Frankrike ser ingen vei ut av Afrikas ørken

Klassekampen analyse side 26-27: Peter M. Johansen: FN ber USA og EU lempe på sanksjonene mot Venezuela: Det utløser rasende amerikanske reaksjoner

NTB: Trump vil ta kommando over republikanerne

NTB: Koronakampen tar opp halve EUs toppmøte

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen