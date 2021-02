Klæbo imponerte igjen: Tok gull på VM-sprinten

I sommervarmen i Oberstdorf var det Johannes Høsflot Klæbo (24) som kunne juble høyest. Det ble samtidig trippel norsk for første gang i historien.

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Den store forhåndsfavoritten skuffet ikke, tok et nytt VM-gull og forsvarte dermed sprinttronen fra Seefeld-VM i 2019.

Se Klæbos gullspurt her (video fra NRK):

24-åringen imponerte stort helt fra prologen torsdag og viste krefter hele veien frem til finalen.

- Utklassing

Der var han i egen klasse på oppløpet og sikret norsk gull med en fenomenal sprintprestasjon i den tyske varmen.

- En teknisk og taktisk utklassing av Klæbo. Han har sett king-kong ut hele dagen og vært i egen klasse, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn etter målgang.

Erik Valnes tok sølvet, Håvard Solås Taugbøl sikret bronsen og helnorsk pall.

Aldri før har det blitt trippel norsk på en VM-sprint.

- Det er fantastisk. Jeg er så glad på hele laget sine vegne, sa sprinttrener Arild Monsen til NRK etter finalen.

Klæbo fikk spesielt ros for den taktiske disponeringen av løpet.

Roser Klæbos gulltrekk

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener mye av grunnlaget for gullet ble lagt i den nest siste svingen.

- Jeg må bare skryte av det Klæbo gjør der. Han klarte å posisjonere seg i ryggen til Aleksandr Bolsjunov, som videre ga ham muligheten til å gå forbi på innsiden. Han tok perfekte taktiske valg og var best i avslutningen, roste NRK-ekspert Fredrik Aukland etter målgang.

Klæbo selv var en lettet mann etter målgang. Han mener det har vært et krevende år, og beskriver det som en lettelse at han fikk ut sitt beste da det gjaldt som mest.

- Det betyr ekstremt mye, da smaker det ekstra deilig, sier han til NRK.

Klæbo har denne sesongen ofret mange renn for å satse alt på VM.

- Det har vært tungt å sitte hjemme og se på Tour de Ski, men når jeg får stå her sammen med to gode lagkompiser på pallen, er det ekstrem morsomt, sier han til statskanalen.

- Ikke sjakktrekk

Gullvinneren oppsummerer finalen slik:

- Plutselig så jeg Oskar Svensson gå på blanke ski der, og jeg ikke om det var noe sjakktrekk. Jeg havnet bak Bolsjunov på sistebakken og måtte springe forbi, det var ikke helt planen, men jeg hadde et mål om å være nummer to inn på oppløpet, fortalte han.

Det var knyttet stor spenning til hvordan løypene ville holde seg på VMs første medaljeøvelse. VM-arrangøren i Oberstdorf besluttet før start å salte løypene, til tross for at de ikke hadde gjort det dagene opp mot sprinten. Håpet var at det skulle redde rennet fra parodi.

Det var nemlig meldt opp mot 20 varmegrader under konkurransene torsdag. Forholdene var tidvis løse, men sprinten ble gjennomført uten de helt store problemene.

Nå fortsetter VM med hoppfinale for kvinner i normalbakke. Den starter 17.00 torsdag.

Her finner du hele VM-programmet dag for dag.

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren