Finner du disse gebyrene på regningen fra banken, bør varselklokkene ringe

Flere banker har ulike gebyrer som du kanskje ikke visste om. Det kan koste deg mange tusen kroner i året.

Mange av oss har ikke et bevisst forhold til valg av bank. Man har gjerne samme bank som man har hatt hele livet, eller bytter fordi man må ha boliglån i samme bank som kjæresten. Noen er også kunde i flere banker, og har noen tjenester i den ene og noen i den andre.

Er du egentlig klar over hva bankforholdet ditt koster deg i gebyrer hvert eneste år? Du kan tape tusenvis av kroner på feil valg.

Nettavisen har sett på prisene hos flere av de største bankene, og sett at det kan tilkomme flere gebyrer.

Disse gebyrene kan koste deg dyrt

På Finansportalen.no kan du som forbruker gå inn og sammenligne prisene for gebyrene hos ulike banker. Her kan du legge inn din årsinntekt, alder og ditt bruksmønster. Her legger du inn cirka hvor mange betalinger du foretar hver måned i nettbank eller mobilbank, hvor mange ganger du drar kortet ditt per måned, og hvor mange avtalegiroer du har, for å nevne noe.

Basert på dette, regnes det ut hva du må bruke på gebyrer per år i den aktuelle banken.

- Det kan bli flere tusen kroner i året, om man har både årsavgift på kort og ulike gebyrer, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Eksempler på gebyrer som kan påløpe:

Årspris for kort

Varekjøp i Norge og utlandet

Gebyr ved regningsbetaling med KID og melding

Betaling med eFaktura og avtalegiro

Gebyr ved overføring mellom egne konti 20 kroner

Fast betaling til konto i en annen bank 20 kroner

Uttak i minibank i Norge og i utlandet

Jensen forteller at det tidligere ikke var gebyrer for varekjøp, og det er heldigvis få banker som tar betalt for det nå. Men det er en spesiell grunn til at enkelte tar gebyrer for at du skal dra kortet ditt.

- Det enkleste for banker som ikke klarer å holde tritt med konkurransen i boliglånsmarkedet, er å hente fortjeneste ved øke gebyrene på banktjenestene, forklarer Jensen.

Han legger til at myndighetene ser på det som helt naturlig, men det påvirker selvsagt kundene.

- Kundene er nødt til å være prisbevisste, sier han.

Les også: Ekspert advarer mot «snarvei» til lavere strømregning: – Bør få varsellampene til å lyse

- Bør vurdere å bytte

Jensen forteller at mange banker har ulike kundefordelsprogrammer, som kan dempe gebyrene alt etter som hvilket kundeforhold du har.

Har du alle banktjenestene dine i samme én og samme bank, slipper du gjerne mange av gebyrene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på dette.

- Følger du ikke med, er du et lettere offer for negativ diskriminering. Du vil kunne få mange gebyrer hver måned. Har du det slik, er det på tide å revurdere kundeforholdet, sier Jensen.

- Blir du provosert over at banken din tar seg betalt for å betale, bør du vurdere å bytte, sier han.

Jensen får støtte fra forbrukerøkonom Lene Drange.

- Du må ta et bevisst valg om prisen er verdt det. Hos noen banker er gebyrene så høye at jeg ville byttet bank, sier Drange.

Drange er kjent fra TV-programmet «Luksusfellen», har skrevet bøker om privatøkonomi og driver Instagram-kontoen «Snaponomi».

Les også: Tok opp to millioner i forbrukslån og mottok telefonregninger på en halv million – uten å ha ei krone i inntekt (+)

De dyreste bankene

Alder kan ha betydning for hvor mye du må ut med, for flere har rabatter til unge og gamle. Vi har derfor tatt utgangspunkt i en person «midt» i livet, på 35 år med 30.000 i månedslønn etter skatt, og med veldig enkle behov per måned:

Hvor mye pleier du å trekke kortet ditt for når du bruker det? 149 kroner

Hvor mange ganger bruker du debetkortet ditt i måneden? 30

Kontantuttak i butikk 2

Hvor mange ganger bruker du debetkortet ditt i utlandet per år ? 1

? 1 I utlandet per år : Hvor mange uttak gjør du i minibank? 2

: Hvor mange uttak gjør du i minibank? 2 Avtalegiro per måned: 3

eFaktura per måned: 3

Nettbank med KID: 1

Nettbank med melding (uten KID): 1

Mobilbank med KID: 3

Mobilbank med melding (uten KID): 3

Overføring mellom egne kontoer i nettbank: 1

Overføring mellom egne kontoer i mobilbank: 10

Dårligst ut kommer Ørland sparebank. Her er totalsummen for et år, basert på valgene nevnt i punktlisten over, 2729 kroner. Årsprisen er 300 kroner for debetkort, og kundene må betale hele 4 kroner for varekjøp i butikk. Fire kroner koster det også per betaling via avtalegiro og efaktura, og for betaling av regninger med KID og melding - i nettbank og mobilbank.

Dette gjelder imidlertid ikke alle kunder. Les forklaringen til Ørland sparebank nederst i saken.

Som kunde i Ørland sparebank må du også betale hele 120 kroner for å ha mobilbank, og du må ut med fire kroner for hver gang du overfører penger mellom dine egne kontoer i mobilbanken.

Eika-gruppen har mange lokalbanker rundt om i landet, for eksempel Arendal og Omegns Sparekasse, Ørland sparebank, Grong sparebank, Larvikbanken og Sparebanken Narvik, for å nevne noen. Ut fra det Nettavisen har funnet ut, har flere av Eika-bankene mange gebyrer de store bankene ikke har.

Nettavisen har vært i kontakt med informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika-gruppen, som opplyser at det er opp til lokalbankene selv å sette prisene.

Så mye koster det hos de største bankene

De største bankene kommer mye bedre ut enn de små bankene.

I Sbanken betaler du totalt kun 304 kroner i året for samme bruksmønster, og på samme grunnlag for alder og årsinntekt. Foruten årsprisen for debetkort på 295 kroner, påløper det kun valutapåslag for varekjøp i utlandet.

Les også: Slik fikk Lise (33) varmepumpa mer kostnadseffektiv



Sparebank 1 har lokalbanker over hele landet, og prisene vil variere. Rimeligst ut kommer Sparebank 1 Modum, med en totalpris på 365 kroner i året ut fra kriteriene vi har tatt utgangspunkt i. Her er prisen for debetkort 295 kroner i året, og du må også ut med noen kroner for uttak i minibank i utlandet og valutapåslag.

Nordea-kunder (Nordea Bank ABP, filial i Norge) betaler totalt 380 kroner i året basert på kriteriene vi har tatt utgangspunkt i, mens i DNB er totalprisen per år 384 kroner. Årsprisen for debetkort er 300 kroner i Nordea og 295 kroner i DNB, og de eneste kostnadene som påløper er uttak i minibank i utlandet og valutapåslag.

Tallene ble hentet ut 25.02.21.

- Ville byttet bank



Forbrukerøkonom Lene Drange sier at det er mange skjulte gebyrer folk kanskje ikke er klar over.

- Jeg synes ikke det er greit at det er så store forskjeller mellom bankene. Mindre banker har imidlertid mindre lønnsomhet, men det er viktig at forbrukerne tar et bevisst valg, sier hun til Nettavisen.

Hun synes det er fint at man vil støtte lokalt næringsliv, men man må være klar over hva det koster.

- Bankene tar uansett for høye gebyrer generelt sett. Man betaler faktisk 40-80 kroner for hvert avdrag man betaler på boliglånet også. Det har gått ut på dato nå, for det henger igjen fra gammelt av da man førte inn avdragene manuelt, sier hun.

Har du et hovedlån og topplån betaler du nok dobbelt opp med gebyrer, påpeker hun. Nettopp fordi det forekommer gebyrer, bør du derfor se på effektiv rente i stedet for nominell rente på boliglånet ditt.

Har du billån mer enn fem år, må du også være klar over at du mest sannsynlig da får et usikret lån med en høyere effektiv rente.

- Rentene skyter i været når du ikke lenger kan ha pant i bilen. Det blir usikret lån med renter på linje med forbrukslån, sier hun. Så les dette nøye i kontrakten før du kjøper. I tillegg kan det også komme et nytt etableringsgebyr fordi du får «et nytt lån», sier hun.

Drange påpeker samtidig at en del mobilleverandører tar gebyr for at du skal betale med bankID på mobil.

Les også: Her er 29 tips som gir deg bedre økonomi: Du sparer minst 60.000 i året (+)

Rimeligere for aktive kunder

Gudmund Brodersen, assisterende banksjef og ansvarlig for bankens privatmarked i Ørland sparebank, forklarer den høye totalsummen Nettavisen fant.

- Det er prisen for passive kunder, som vil si kunder som bruker banken lite, ikke har lån eller innskudd, og sannsynligvis bruker flere banker, sier han.

For voksne over 26 år som er aktive kunder, har de en fastpris på 75 kroner totalt per måned for gebyrer. På 12 måneder blir det 900 kroner, og det er fortsatt langt dyrere enn totalprisen, inkludert årsavgift, hos de største bankene.

Brodersen forklarer også hvorfor de tar gebyrer for noe andre banker ikke gjør.

- Vi har hatt det prinsippet at den som påfører en utgift, betaler for det selv, og ikke lar andre dekke kostnadene, sier han.

Nå jobber imidlertid banken med en revidering av prisstrukturen til banken, og da vil det bli gjort en del endringer. Da er det også en mulighet for at bankens kunder opp til 25 år slipper de løpende gebyrene voksne må ut med.

Reklame Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen