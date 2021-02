Bil tatt av skred i Nordland: Én person blir tatt hånd om av helsepersonell

En person er tatt i et jordras i Faukse i Nordland. Personen er tatt hånd om av helsepersonell.

Det var like over klokken åtte torsdag morgen at politiet i Nordland meldte om at det var gått et jordskred ved Kistrand på riksvei 80. En bil skal være tatt av skredet.

Saken oppdateres.

- En person er tatt av skredet. Vedkommende er tatt hånd om av helsepersonell, opplyser operasjonsleder i politiet Kjetil Kålaas til Nettavisen klokken 08.40.

Skadeomfanget er ukjent.

- Raset har gått over vei og jernbanen, forteller vaktkommandør Magne Brunes i Nordland 100-sentral til Nettavisen klokken 08.35 torsdag morgen.

Både veien og jernbanen er stengt som følge av hendelsen.

Det er observert fra Bodø at Seaking-helikopteret er på vei innover, i tillegg til en rekke brannbiler, skriver Avisa Nordland.

Det har gått flere skred i samme område tidligere torsdag morgen, opplyser avisen.

NVE har sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred i fylket de neste par dagene.

- Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. I lavereliggende områder kan mye regn og snøsmelting gi fare for jordskred i bratte skråninger, opplyser de på nettstedet varsom.no.

