VM-sølv til Caspersen Falla

Maiken Caspersen Falla tok medalje i sitt syvende strake VM.

Se Maiken Caspersen Falla sikre VM-sølv i en dramatisk spurt:

Saken oppdateres!

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Jonna Sundling var sterkest i finalen i VM-sprinten i Oberstdorf og tok VM-gull.

Maiken Caspersen Falla tok et imponerende sølv, etter å ha hatt en tung sesong.

- Det er noe av det råeste hun har gjort, sier NRK-kommentator Torgeir Bjørn om Falla sin prestasjon.

Svenske Sundling sto frem når forhåndsfavoritt Linn Svahn overraskende røk ut i semifinalen. Sundling fikk en luke over den siste bakketoppen i finalen og tok et overlegent gull.

Caspersen Falla fulgte nærmest, men fikk tøff kamp på oppløpet av slovenske Anamarija Lampic.

Det var så jevnt mellom de to, at det tok tid før det ble avklart hvem som tok sølv og bronse. Falla hadde imidlertid marginene på sin side og knep sølvmedaljen, mens Lampic tok bronsen.

- Dette var helt fantastisk. Jeg tok ut alt, jeg hadde ingenting mer å gi. Å få en sølvmedalje er helt fantastisk, sier Falla til NRK etter løpet.

Norge hadde hele tre løpere i finalen, men Ane Appelkvist Stenseth og Tiril Udnes Weng hadde ikke kjangs da det drog seg til og ble nummer fem og seks.

Tung sesong

Caspersen Falla har hatt en tøff sesong, og i et av de siste verdenscuprennene før VM gikk hun ikke en gang videre fra prologen. Dermed var det knyttet stor spenning til hvilken form Falla møtte opp med i VM.

Det skulle fort vise seg at mesterskapsløperen nok en gang hadde funnet VM-formen.

- Det er noe av de råeste hun har gjort med tanke på den oppkjøringen. Hun har ikke kunne trene normalt i hele tatt i sommer og høst. Hun har vært nærmest en turist til tider. Kroppen har ikke respondert normalt. Men så har hun vært tålmodig og bygget seg opp, sa Torgeir Bjørn etter VM-sølvet var sikret.

30-åringen kom med et skremmeskudd allerede under dagens prolog, da hun slo til med nest beste tid.

I første kvartfinale viste hun at prologen ikke var et blaff. Hun gikk fra resten av heatet, og tok seg enkelt til semifinale.

Semifinalen gikk også greit for Falla, som gikk videre til finalen etter å ha blitt nummer to bak Jonna Sundling i det første heatet. For forhåndsfavoritt Linn Svahn gikk det imidlertid ikke like bra. 21-åringen var sjanseløs i semifinalen og røk ut.

I finalen ble Jonna Sundling for sterk for Falla, men etter løpet var hun strålende fornøyd med sitt første VM-sølv.

Av de norske utøverne stilte følgende til start torsdag: Maiken Caspersen Falla, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng.

Vi fulgte VM-sprinten direkte her.

Nå fortsetter VM med hoppfinale for kvinner i normalbakke. Den starter 17.00 torsdag.

Her finner du hele VM-programmet dag for dag.

