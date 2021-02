Bolsjunov straffes av FIS: - Det gjelder for hele VM

Alexander Bolsjunov straffes etter å ha slått finsk konkurrent med staven.

OBERSTDORF (Nettavisen): Det var under verdenscupstafetten i Lahti i januar at Russlands ankermann Alexander Bolsjunov slo etter finske Joni Mäki med staven etter et sammenstøt på oppløpet.

Russeren fulgte opp med regelrett å kjøre finnen over ende inne i målområdet, da Russland måtte ta til takke med tredjeplass bak Norge og Finland.

Prøvetid i VM og bot

Nå er det klart at russeren straffes med en bot på 2000 sveitserfranc - i underkant av 20.000 kroner. Bolsjunov er også under såkalt prøvetid i sine fem neste starter. Ved regelbrudd vil han bli utestengt fra de to påfølgende rennene.

Det sier lederen for det russiske skiforbundet Jelena Välbe ifølge russiske Sport.ru.

- Han har en prøvetid på fem starter, det vil si for hele verdensmesterskapet, sier Välbe ifølge nettstedet.

- Det er to poeng. Hvis et av poengene blir brutt, får han automatisk ikke tillatlese til de neste to FIS-startene, sier Välbe.

Politianmeldt

Russeren ble også politianmeldt etter hendelsen i Lahti. Ifølge finske Yle var det to ikke navngitte personer anmeldte russeren.

Norges landslagstrener, Eirik Myhr Nossum, var sjokkert over russerens oppførsel i forbindelse med stafetten, men mener det er andre som må vurdere om det er grunn til at politiet skal se på saken.

- Jeg kjenner ikke alle reglene til FIS og jeg kjenner i hvert fall ikke alle reglene i det sivile rettssystemet i Finland, men det er klart at hadde det skjedd på gaten i Oslo så kunne han risikert å bli politianmeldt, sa Nossum til Nettavisen.

Bolsjunov ble nummer ti på torsdagens sprintprolog i VM i Oberstdorf. Utslagsrundene starter 11.30.

Reklame Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner