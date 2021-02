Internasjonal omgang med V65-jackpot på over 420 000

Kr.1 800 ble til Kr.54 402 på V65-spillet i Bergen sist! I kveld jakter vi en ny herlig opptur fra banen mellom de syv fjell! Du tar vel rygg?

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Det ble altså ordentlig LUKETØMMING i Bergen sist, og i kveld prøver vi på det samme. I en svært spennende JACKPOTOMGANG banker vi 5 Double Trouble EP (V65-2), og den taper ikke sitt løp om ikke noe helt spesielt skjer. De fem øvrige løpene er ikke spesielt lettløste, og det kan gå mot flotte kroner igjen.

V65-1 : 2 Holen Storm – Debuterer for Odd Storetvedt i kveld, og her må man være på vakt direkte. Dette er nemlig en humørbetont hest som kan ha hatt godt av et miljøskifte, og den kan ikke få en bedre oppgave enn hva som venter her. Er herdet mot vel så gode hester som dette, distansen er den riktige, og det er nå denne må prøves. Slår til som en godbit direkte?



V65-2 : 5 Double Trouble E.P. – Har et gaveløp foran seg i kveld, og skjer det ikke noe helt spesielt underveis så dreier dette seg om tet og slutt. Slo MYE bedre hester fra tet i V75’en sist, og den fortsetter å utvikle seg på en flott måte. Er flere klasser bedre enn disse, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V65-3 : 11 Hoppestuss Pila R.S. – Er 20m tøffere ute når man ser på løpet sist, men den har stått likt med disse før også, og man må ikke vektlegge for hardt at den nå er 20m tøffere ute målt opp mot løpet sist. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den holdt bra fra tet sist. Skal egentlig ikke gå i tet over mellomdistanse, og vi likte det vi fikk se. Er BETYDELIG bedre på sprint, den har stor fordel av å komme bakfra, og her skal man virkelig være på vakt. Kan fort komme som en skikkelig delikatesse, og vi iler til med tipsnikken!

V65-4 : 5 M.L.’s Odin – Er ordentlig flink, og gjør sjeldent eller aldri dårlige innsatser. Har nå hatt litt vinterferie, men er normalt godt nok forberedt til å kjempe om seieren direkte. Distansen er kun et pluss. 6 Hommes Ferrari – Debuterte i ny regi sist, og man lå ekstremt lavt på forhånd. Litt spesielt var det da å se at det ble lastet inn i vinnerspillet, og noen hadde i hvertfall tro på den. Hvordan gikk det så? Den feilet på startsiden, men spurtet ordentlig bra i kulissene, og formen var langt bedre enn hvordan man kunne tolke infoen. På klokken stod det 24,8 s 300m med krefter igjen. Er feltes beste hest, og feilfritt lar den seg neppe slå. DOBBELT A-VALG!

V65-5 : 1 Lily Bourbon – Rygg leder, luker, og seier? Fikk aldri skikkelig sjansen sist, men fullførte fint, og kom til mål med litt krefter igjen. Nå har den fått tre løp i kroppen etter pause, den er sikret et bra opplegg fra innersporet, og på sitt beste er den mer enn god nok. Vår ide i et løp hvor det er jevnt mellom fem hester.

V65-6 : 1 Alva Frøkna – Var bra etter pause sist, og varslet da form direkte. Fikk en ganske drøy innledning før den gikk ned i tredje innvendig. Fant aldri skikkelige luker, og ble sittende fast med krefter igjen. I kveld er den sikret et optimalt opplegg, og den kan vinne dette fra både tet/rygg leder. SPILLES!

