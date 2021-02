Norsk bilkjempe gir sine 4000 ansatte gigantbonus

Møller-konsernet fjernet fett på å importere Volkswagen til Norge og deler ut i snitt 25.000 kroner til sine ansatte etter rekordår.

– Vi har klart å drifte veldig godt, selv om det har vært krevende, til tross for smittevern. I 2020 kan vi vise til mange gode resultater og et rekordår.

Det sier Per Hegna, direktør for konserninformasjon og samfunn i Møller Mobility Group til Nettavisen.

Møller Mobility Group er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum, og er selskapet som som importerer Volkswagen-biler, og andre merker i Volkswagen-konsernet, som Audi og Skoda, til Norge.

I mars utbetaler selskapet derfor en halv ekstra månedslønn til ansatte i alle de fem landene selskapet opererer i, som er Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen.

Til sammen omfatter dette 4000 ansatte.

Til Nettavisen forteller Hegna at det dreier seg om en sum på i overkant av hundre millioner kroner, noe som tilsvarer i overkant av 25.000 kroner per person.

– Vi er veldig fornøyde. Nå er det veldig mange som blir glade, sier Hegna.

Ønsker å gi noe ekstra til de ansatte

Grunnet et år som har krevd omstilling hos mange, ønsker organisasjonen derfor å vise takknemlighet til sine ansatte i form av en korona-bonus.

– Folka våre har gjort en formidabel innsats for å holde hjulene i gang med godt smittevern, og det er svært hyggelig at det blir verdsatt at vi klarer å ivareta kundene i en krevende tid, sier konsernsjef Petter Hellman i en pressemelding.

Rekordår

Til tross for et utfordrende år med stengte fabrikker, omfattende smitteverntiltak og redusert nybilsalg, har organisasjonen levert tidenes beste resultat, på 1665 millioner før skatt, skriver selskapet i en pressemelding.

I 2019 var det samme tallet 634 millioner.

Hele 69 prosent av konsernets personbilsalg var elektrisk i 2020, noe som befester konsernets ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken.

Holdt et voldsomt tempo

På spørsmål om hvorfor akkurat 2020 ble et rekordår for Hegna mange svar.

– Året var et godt år på flere områder. Vi fikk mobilisert organisasjonen raskt til å følge godt smittevern, for å beskytte både ansatte og kunder. Det ble utført opplæringsprogrammer knyttet til smittevern.

Han forteller at organisasjonen jobber effektivt, og at det nå er enda bedre produktivitet på verkstedene.

– Dessuten har vi gode og riktige produkter og biler som møter den enorme elektrifiseringen som foregår nå.

Sverre Helno, administrerende direktør i Møller bil, pekte tidligere på at organisasjonen har holdt et voldsomt tempo gjennom hele 2020

–Vi har hatt stor suksess lansert nye modeller, invitert til smittevernsvennlige arrangementer, og oppnådd historisk gode resultater innenfor alle forretningsområder. Hensynet til liv og helse trumfer alt i møte med en pandemi, og trygghet rundt grundige tiltak tilrettelegger for den gode samhandlingen mellom kundene og medarbeiderne våre, sa Helno til NTB tidligere i februar.

Møller bil vant også Kantars kundesentermåling med over 40.000 intervjuer som kartla kundetilfredsheten. Dette viste at ingen har vist større fremgang på kundeservice en Møller bil etter at koronapandemien nådde Norge.

