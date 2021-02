Iversen om Klæbo: - Han sa til meg at han så på konkurransen som en formalitet

Johannes Høsflot Klæbo forsøkte å dempe forventingene til seg selv før sprinten i Oberstdorf. Innad var imidlertid tonen en helt annen.

OBERSTDORF (Nettavisen): Klæbo var nemlig svært defensiv i media før VM-sprinten i Oberstdorf og forsøkte å dytte favorittstempelet over på konkurrentene.

Det endte med suverent gull foran lagkameratene Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

Etterpå kunne Emil Iversen, som røk ut i semifinalen, avsløre at Klæbo var langt ifra like defensiv på hotellrommet før løpet, som han var i pressen.

- Han sier det i avisa, men på rommet sa han til meg at han så på den konkurransen her som en formalitet før medaljeseremonien. Det var faktisk det han sa, og han sa også at han skulle dra en spøk og si at han ikke er favoritt. Det var nok bare en spøk, det han sa i media. Det han sa til meg tror jeg han mente, sier Iversen til Nettavisen.

Iversen sier han følte seg bra i både prolog og kvartfinale, men i semifinalen ble det bråstopp.

- Semien var overraskende dårlig. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg var aldri med i gamet og gikk ikke noe særlig bra på ski. Jeg føler meg i bra form, men går bare litt for seint. Da blir det kort affære, sier Iversen.

Meråker-løperen er langt ifra overrasket over at det er Klæbo og Valnes som står øverst på pallen etter VM-sprinten.

- Jeg trodde på forhånd at jeg hadde gode medaljesjanser, men det viste seg at det ikke var i nærheten. Det er en kjedelig start på mesterskapet, men det er jo egentlig bare tre som kjemper om pallen. Teoretisk bare én. De to beste har vært best, og de er best igjen. Da er det ikke så lett å ta medalje. Da må da klaffe alt, og det gjorde det ikke.

Maiken Caspersen Falla tok sølv bak svenske Jonna Sundling på kvinnenes sprint. Annamarija Lampic fra Slovenia ble nummer tre.

