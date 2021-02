Lady Gagas hundepasser skutt - hundene stjålet

To av Lady Gagas hunder er blitt stjålet.

Saken oppdateres!

To av Lady Gagas tre hunder er blitt stjålet og hundepasseren skutt, melder TMZ.

Onsdag kveld rundt klokken 22:00 skal hundepasseren ha gått tur med stjernens tre hunder, da vedkommende skal ha blitt angrepet og skutt. Det er foreløpig ikke kjent om det er fler enn en gjerningsperson.

Hundepasseren skal ifølge nettstedet ha blitt kjørt til sykehus, men tilstanden er foreløpig ukjent.

Den ene hunden skal ha klart å stikke av, men har tidligere blitt funnet. De to andre har gjerningspersonen angivelig tatt med seg. Stjernen utlover nå dusør på en halv million dollar til den som finner hundene hennes. Det vil tilsvare ca fire millioner kroner.

Lokalt politi vet fortsatt ikke bakgrunnen for hendelsen. De to hundene er av rasen fransk bulldog, som er ekstremt ettertraktet og dyre.

Gaga befinner seg for tiden i Roma i jobbsammenheng. Kilder nær superstjerna forteller overfor TMZ at hun er ekstremt opprørt over hendelsen.

