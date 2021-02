Lundby har los på medalje - tre norske blant de sju beste

Både gullet og pallen er innen rekkevidde etter solid førstehopp VM-premieren. Stilkarakterene til de beste irriterer dog hoppsjef Clas Brede Bråthen.

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Maren Lundby (26) strakte seg ned til 102 meter i første omgang av VMs første hopprenn torsdag. Det holdt likevel bare til en fjerdeplass halvveis.

Tittelforsvareren har 2,4 poeng opp til tredjeplassen, og er 4,6 poeng bak ledende Marita Kramer (19) fra Østerrike da rennet var halvferdig.

Slovenske Ema Klimec og Japans Sara Takanashi var henholdsvis nummer to og tre halvveis etter hopp på 105 og 104 meter.

Kramer (19) satte bakkerekord med hele 109 meter, og leder. Det til tross for at hun så vidt var nede i snøen med baken. Hun fikk mye trekk i stilkarakterene, men dommerne dømte ikke hoppet som et fall.

Irritert Bråthen



- Når det ikke er mer forskjell på hoppene Maren Lundby og Thea Bjørseth - og det Kramer og Takanashi har nå, da synes jeg det har gått altfor langt. Det blir rett og slett komisk, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NRK.

- Det er så stor forskjell på de landingene, at det kan ikke bare være to poeng forskjell på de hoppene, tilføyer han.

Bråthen forteller at han allerede har sagt fra til ledelsen i FIS at han kommer til å uttale seg om dømmingen. Han forklarer at han ble møtt med forståelse, og at det gir ham et håp om at det er vilje til å gjøre noe med det han opplever som et problem for hoppsporten.

Det er nemlig ikke første gangen dommerne diskuteres denne vinteren. Til Nettavisen er han klar på hva han mener er hovedproblemet.

- Manglende utvikling over tid.

Bråthen går ikke konkret innpå hva han mener bør endres, men mener det finnes teknologi i dag som kan gjøre jobben for dommerne enklere.

Flere lyspunkter



Lundby har slitt med å nå opp til gamle høyder i verdenscupen, og hadde ikke engang plassert seg på seierpallen i et enkeltrenn. Men da det ble kjempet om mesterskapsmedaljer igjen var OL-vinneren fra 2018 igjen å regne med.

Norges juniorverdensmester Thea Minyan Bjørseth (17) imponerte med bunnsolide 99,5 meter i førsteomgangen. Hun var nummer seks halvveis i VM-konkurransen.

- Et nydelig skihopp. Hun klinker til og legger ingenting i mellom, beskrev NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter førstesvevet til den tidligere kombinertutøveren fra Lensbygda.

Bjørseth plasserte seg da hele 18,2 poeng foran lagvenninne Anna Odine Strøm (22).

Silje Opseth (21) var kanskje Norges største medaljehopp på forhånd, men skuffet noe med 93 meter. Hun lå plassert nummer sju etter førsteomgangen.

Alta-skihopperen Strøm landet på 92 meter i sitt førstehopp.

Med det la hun seg i front i noen små sekunder, med kun til Bjørseth kom på neste startnummer. Strøm lå på 15.-plass etter ett hopp.

