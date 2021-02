Sex-anklager mot guvernør og Trump-kritiker Andrew Cuomo: - Han er en gris!

Presset øker mot New York-guvernør og Donald Trump-kritikeren Andrew Cuomo.

NEW YORK (Nettavisen): New York guvernøren Andrew Cuomo er under hardt press. De siste ukene har han fått hard medfart i forbindelse med alle koronarelaterte dødsfallene i staten i forbindelse med pandemien.

Nylig er Cuomo også blitt anklaget for seksuelle tilnærmelser og seksuell trakassering av en tidligere ansatt.

Les også: Overrasker: - Donald Trump vil vinne med et valgskred

- Skal vi spille strippepoker?

I et innlegg på blogg-plattformen Medium som ble lagt ut på onsdag, skriver Lindsey Boylan (36), som tidligere var visesekretær for Cuomos avdeling for økonomisk utvikling, at hun både ble kysset på og snakket nedsettende til at guvernøren.

Se promovideo av Boylan, som nå stiller til valg som president i bydelen Manhattan, her:

Kvinnen skriver at Cuomo gikk inn foran henne og kysset henne på munnen da hun for noen år siden skulle forlate kontoret hun var på sammen med guvernøren.

Boylan, som jobbet for Cuomo-administrasjonen fra mars 2015 til oktober 2018, skriver også at Cuomo foreslo at de skulle spille strippepoker, mens de var på jobbreise i et privat jetfly sammen i 2017.

Les også: Donald Trump til angrep i nytt intervju: - Helt mentalt borte

Lindsey Boylan, skriver også at Cuomo «gjorde alt han kunne» for å ta henne «nederst på ryggen, på armene og benene».

- Guvernør Andrew Cuomo har skapt en kultur i sin administrasjon der seksuell trakassering og mobbing er så gjennomgripende at den ikke bare blir kondensert, men forventet. Hans upassende oppførsel overfor kvinner var en bekreftelse på at han likte deg, at du gjorde noe riktig. Han brukte skremsel for å stille kritikerne. Og hvis du våget å si fra, ville det få konsekvenser for deg, skriver Boylan.

Les også Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

Cuomo: - Det er ikke sant

Anklagene hun kommer med er mer detaljerte enn de hun kom med i desember i fjor, da hun for første gang sto frem med anklagene mot Cuomo om seksuell trakassering.

Les også: Avslører Donald Trumps hemmelige matvaner

Den gang svarte guvernøren at anklagene hun kom med «ikke var sanne».

- Hør nå her, jeg kjemper for å mener at kvinner har rett til å stå frem med og gi uttrykk for sine meninger og ta opp saker og bekymringer som hun har. Men dette er rett og slett ikke sant, uttalte Cuomo i desember i fjor.

Les også CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Etter at blogginnlegget ble kjent på onsdag, avviser også Cuomo de nye og mer detaljert påstandene.

- Dette er ganske enkelt ikke sant, skriver Cuomo i en uttalelse.

Hans kontor benekter også at episoden på flyet og forslaget om strippepoker har funnet sted.

Fire navngitte personer som var med på disse flygningene sammen med Cuomo og Boylan, skriver følgende i en uttalelse:

- Vi var alle med på disse oktober-flyvningene og denne samtalen fant aldri sted.

«Cuomo er en Gris!»

De nye og mer detaljerte opplysningene fra Boylan øker derimot presset på ham. Tabloidavisen New York Post, som de senere årene har vært svært Trump-vennlige, skriver på forsiden torsdag at «Cuomo er en Gris!»

På lederplass skriver avisen mener det også det er på tide å stille Cuomo for riksrett i delstatssenatet i New York.

- Det er på tide å stille den avslørte guvernør Cuomo for riksrett, skriver avisen i sin leder på torsdag.

De anklager ham både for å være «en bølle, en løgner og en som tilsynelatende driver med seksuell trakassering.»

Les også Avslører Donald Trumps hemmelige og merkelige matvaner

Ønsker å frata Cuomo fullmakter

Som grunnlag for kravet om riksrettssak i delstatssenatet mot Cuomo, ligger også avsløringen om at guvernørens kontor holdt tilbake informasjon om korona dødsfall i New York.

Les også: Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

Republikanerne har helt siden dette ble kjent i slutten av januar, kritisert Cuomo for dette, men i forrige uke ble gjennom New York Times gjort kjent at også demokratiske partifeller i delstatssenatet ønsker å frata Cuomo flere av krisefullmaktene han ble gitt under pandemien.

Les også Donald Trump til angrep i nytt intervju: - Helt mentalt borte

Bakgrunnen er at mer enn 9.000 pasienter med koronavirus ble sendt fra sykehus til sykehjem før de var friskmeldt under starten av pandemien, mer enn 40 prosent flere enn det delstatens helsedepartement tidligere har oppgitt.

I tillegg har Cuomo måtte vedgå at antallet sykehjemsbeboere i delstaten som har dødd med covid-19, er nesten dobbelt så høyt som tidligere oppgitt.

Samtidig har FBI og en føderal statsadvokat i New York åpnet granskning av Cuomo-administrasjonens håndtering av sykehjemmene under pandemien, skriver NTB.

Les også: CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Populariteten til Cuomo går nedover

Populariteten til Cuomo har gått ned etter at avsløringen om sykehjemspasientene ble kjent. I en måling tatt ikke etter at saken sto på trykk i New York Times 11. februar, viste at 57 prosent av de spurte mente Cuomo gjorde en god jobb, mens 38 prosent mente han gjorde en dårlig jobb. Det er ned fra 63-33 prosent i en lignende måling i januar, skriver Politico.

Les også Overrasker: - Donald Trump vil vinne med et valgskred

Tallet ligger likevel godt over det som var populariteten hans før pandemien rammet New York og resten av verden.

I slutten av 2019 var det 47 prosent som mente at han gjorde en god jobb, mens 49 prosent mente han gjorde en god jobb kort tid etter at han ble gjenvalgt for tredje gang i 2018.

Les også: – Denne videoen avslører at president Trump ikke er mentalt frisk

Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin