Cztery etapy ponownego otwierania Norwegii: Łagodzenie obostrzeń najwcześniej w maju

Cztery etapy stopniowego łagodzenia środków kontroli zakażeń. Tak wygląda plan ponownego otwarcia Norwegii.

Generalna Dyrekcja Zdrowia (Helsedirektoratet) i Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) pracują nad strategią ponownego otwarcia Norwegii. Gotowy plan zostanie przedstawiony w drugiej połowie marca.

W ramach tych prac zlecono, specjalnie powołanemu w tym celu zespołowi ekspertów pod kierownictwem profesora Steinara Holdena z UiO (Uniwersytetu w Oslo), sporządzenie raportu, w którym przeanalizowane zostaną ekonomiczne konsekwencje różnych procedur ponownego otwarcia kraju i społeczeństwa.

Jest nadzieja, że ​​Norwegia zostanie ponownie w pełni otwarta do końca 2021 roku, poinformował dyrektor ds. zdrowia Bjørn Guldvog.

Jednak na znaczące łagodzenie obostrzeń trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

- Wyraźne kroki w łagodzeniu środków kontroli zakażeń będzie można wykonać dopiero po kwietniu, kiedy zaszczepimy wszystkie osoby z grup ryzyka i cały personel medyczny.

Cztery etapy - pierwszy w maju

Według Guldvoga władze służby zdrowia przewidują, że ponowne otwieranie Norwegii przebiegać będzie w czterech etapach:

- Faza 1: Łagodzenie środków dla grup priorytetowych. Oznacza to łagodzenie obostrzeń dla dzieci i młodzieży oraz dla gospodarki. Tego można spodziewać się najwcześniej w maju lub czerwcu.

- Faza 2: Ten etap prawdopodobnie rozpocznie się cztery do sześciu tygodni po wprowadzeniu w życie fazy pierwszej. Łagodzone będą środki związane z imprezami i turystyką.

- Faza 3: Na tym etapie można spodziewać się łagodzenia zaleceń dotyczących utrzymania odległości i dozwolonej wielkości grup osób spotykających się. Na tym etapie złagodzone zostaną również zalecenia dotyczące pracy zdalnej.

- Faza 4: Ostatnią zaleceniami, które uplanuje się usunąć, są podstawowe wskazówki dotyczące kontroli zakażeń, takie jak mycie rąk i pozostanie w domu w przypadku choroby. Oczekuje się również, że system testowania, śledzenia, kwarantanny i izolacji - TISK - będzie utrzymywany jeszcze przez długi czas.

Trzy scenariusze

Prowadzone prace nad planem ponownego otwierania kraju opierają się na trzech różnych scenariuszach.

Jednym z nich jest scenariusz optymistyczny, w którym każdemu z grup ryzyka zaproponuje się możliwość zaszczepienia przed Wielkanocą, podczas gdy reszta dorosłej populacji Norwegii będzie mogła zaszczepić się przed wakacjami.

W scenariuszu pośrednim termin szczepień jest nieco opóźniony, a mutacje koronawirusa wzmacniają się.

Trzeci scenariusz jest już bardziej pesymistyczny. W scenariuszu tym Norwegia jest dotknięta nowymi mutacjami wirusa, na które niestety nie działają szczepionki. W sytuacji takiej szczepienia należy rozpocząć od nowa. W takim scenariuszu celem jest pełne, ponowne otwarcie kraju w terminie do 2022 roku.

Infekcję należy stłumić

Jednak to, jak szybko nastąpi ponowne otwarcie, będzie zależało również od tego, jak skutecznie, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, uda nam się powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji, ostrzega minister zdrowia i opieki Bent Høie (H).

Według ministra ponowne otwarcie może nastąpić szybciej, jeśli infekcję uda się utrzymać na odpowiednio niskim poziomie.

- Niezależnie od stopnia zaszczepienia społeczeństwa, musimy być w stanie kontrolować infekcję już w marcu i kwietniu. W przeciwnym wypadku, w lato wkroczymy będąc w trudnej sytuacji, mówi Høie w rozmowie z agencją inforamcyjną NTB.

Minister obawia się, że jeśli infekcja zacznie się gwałtownie rozprzestrzeniać jeszcze zanim osoby w grupie wiekowej 45-70 lat zostaną zaszczepione, to zbyt wiele osób może trafić do szpitali. A to spowoduje ich przepełnienie. Podstawą jest zatem dzisiaj zaszczepienie populacji w przedziale wiekowym od 40-50 lat.

Otwarcia w toku

W tym tygodniu zarówno Wielka Brytania, jak i Dania ogłosiły, że zaczną ponownie otwierać swoje kraje już w marcu. Skłoniło to wiele osób do zadawania pytań o to, dokąd zmierzają norweskie plany otwarcia kraju.

Dyrektor zdrowia Bjørn Guldvog nie uważa jednak, że ​​ Norwegia nie pozostaje w tym względzie w tyle.

- To, co Wielka Brytania otworzy ponownie w marcu, u nas już zostało ponownie otwarte. Złagodziliśmy już pewne obostrzenia dla dzieci i młodzieży. Pierwszy krok został już wykonany.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Fire faser når Norge skal gjenåpnes: Lettelser tidligst i mai (NTB)

