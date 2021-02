Molde sensasjonelt videre i Europa League - slo Hoffenheim på bortebane

Tyskerne gikk seg fullstendig fast etter tidlig baklengs. Eirik Ulland Andersen scoret begge for Molde.

HOFFENHEIM - MOLDE 0-2, sammenlagt 3-5:



Med et lag langt utenfor sesong, og en tysk motstander med et soleklart favorittstempel, sto Molde for en av sine aller største bragder i europacuper torsdag kveld.

Langt på overtid sikret Eirik Ulland Andersen 2-0 og avansementet for Molde. 28-åringen trillet inn sin andre scoring i helt tomt bur, etter å ha lurt keeper Oliver Baumann for andre gang.

- Terningkast seks! Det er ikke mer å si. Har du sett! Se på Erling Moe, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk om jubelscenene rundt Molde-treneren etter sluttsignalet i Sinsheim.

Bundesligalaget Hoffenheim ble slått av romsdalsklubben på sin egen hjemmebane. Og med 3-3 fra Moldes «hjemmekamp» i Villarreal er Erling Moes menn uventet blant de 16 siste lagene i turneringen.

- En gedigen kveld



- Det er ikke bare en stor kveld, dette er en gedigen kveld for oss. Jeg håper det er en skikkelig god kveld for norsk fotball. Vi viser at vi er på tur opp og frem hjemme. I dag er vi en stolt gjeng. Jeg er skikkelig imponert av guttene som står så godt. Vi er ute av sesong, men vi står jævlig bra, sier Moe til TV 2.

Ulland Andersen (28) sørget også for ledermålet etter 19 minutters spill i den tyske byen. Med ballen i beina tok han med seg Pavel Kaderábek på løpetur med innover i banen. Mens den tsjekkiske Hoffenheim-backen forholdt seg merkelig passiv da Molde-profilen avanserte stadig nærmere målet.

Ulland Andersen takket for muligheten han fikk med sende ballen kontrollert i det lengste hjørnet. Samme mann scoret også i Moldes «hjemmekamp» i Villarreal, i tillegg til å levere en assist og redde en Hoffenheim-sjanse på streken.

– Det er en ekstrem opplevelse å være med på. Vi kjemper som vikinger og står på hele veien. Vi forsvarer boksen fantastisk og har en strålende keeper. Han har noen helt ville redninger i dag, sier Ulland Andersen til TV 2 etter kampen.

Linde på alerten

I motsatt ende av banen sto keeper Andreas Linde en praktkamp torsdag. Han reddet det som kom av Hoffenheim-avslutninger. Med drøyt fem minutter igjen av kampen var burvokteren igjen der han skulle på et hardt skudd fra innbytter Andrej Kramaric.

- Ute i full strekk. Vi nærmer oss 10 på børsen, påpekte Skjelbæk.

Bare noen få minutter før Moldes første mål hadde keeperen vært på pletten og avverget Hoffenheims første store mulighet i kampen. Svensken var raskt nede i venstrehjørnet sitt, og slo vekk en heading fra Bayern München-eide Chris Richards etter et frispark fra vertenes høyreside.

- Fenomenalt. Vi så eksempler på hvor gode han kan være i det første oppgjøret. For en redning, roste Mathisen.

Bare sekunder etterpå kom målfarlige Munas Dabbur til avslutning godt inne i Molde-feltet. Men den israelske spissen sendte skuddet sitt utenfor lengste stolpe.

Da Hoffenheim sved av sine første muligheter, svarte altså Molde og Eirik Ulland Andersen med å treffe blink.

Helt nytt forsvar



Med Martin Bjørnbak og Stian Gregersen utilgjengelig, de to ordinære førstevalgene i midtforsvaret, måtte Molde-trener Erling Moe komponere en helt ny firer i bakre rekker.

Sheriff Sinyan og backen Birk Risa fikk oppgaven med å løse floken, og holdt bemerkelsesverdig godt stand mot storfavoritten fra Bundesliga. Litt rusk var det riktignok i enkelte situasjoner, men ikke verre enn at vertene ble holdt unna scoring.

Resten av den første omgangen i Sinsheim var relativt jevnspilt. Hoffenheim så først litt preget ut av smellen, mens Molde spilte med tydelig mer selvtillit.

Etter hvert kom hjemmelaget mer til hektene igjen. Kveldens blåkledde mannskap spilte seg fram til innleggsposisjoner og en rekke med cornere.

Molde nykomponerte forsvar, og oppofrende bidrag fra resten av laget fikk likevel unna alle Hoffenheim-forsøk før sidebyttet. Linde måtte også hente fram en refleksredning på en Dabbur-heading fra kort hold, og fikk styrt ballen over tverrliggeren.

Samme Dabbur kom til andre omgangs første mulighet også etter mer passivt forsvarsspill i Moldes boks. Deretter virket det som bundesligalaget gikk stadig oftere tom for ideer i angrepsspillet sitt.

Heller ikke sluttspurten ga resultat for hjemmelaget. Dermed er Molde overraskende videre til åttedelsfinale i Europa League.

Trekningen av Moldes motstander i neste runde gjøres fredag.

