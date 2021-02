Klæbo møtte finsk journalist. Ble overrasket da han så hva finnen viste frem

Været har blitt et hett tema under VM i Oberstdorf. Nå håper sprintverdensmester Johannes Høsflot Klæbo at flere øvelser flyttes, men FIS' renndirektør rister på hodet.

OBERSTDORF (Nettavisen): Torsdagens sprintkonkurranse i VM ble flyttet til et tidligere starttidspunkt for å unngå den verste varmen og det bløteste føret i Oberstdorf. Nå håper Johannes Høsflot Klæbo at også de kommende VM-øvelsene kan flyttes til til morgenen, men han får neppe gehør hos FIS' renndirektør Pierre Mignerey. Les også: Russland vekker oppsikt i VM: - Et trist syn Finsk journalist dro frem gradestokk Det var en lettet og glad Klæbo som møtte pressen etter å ha sikret seg gullet under sommerlige værforhold på torsdagens sprint. Klæbo var klar over at det var varmt, men fikk seg en overraskelse da han var innom en finsk journalist på veien gjennom mixed zone. - Jeg trives egentlig godt i syden. Da jeg kom ned til finsk TV her, viste han meg en gradestokk som viste 31 grader, så det er lite som minner om skirenn, sier Klæbo. Les også: Granerud-disk skaper spekulasjoner i Polen Byåsen-løperen taklet forholdene bedre enn noen andre, men håper nå at FIS vil vurdere å flytte lørdagens 30 kilometer med skibytte til et tidligere tidspunkt enn 13.30. - Det blir sikkert bløtt. Det er meldt sånn vær hver dag nå, fram til vi er ferdig, så det er klart det blir krevende. Jeg håper fortsatt at det skal flyttes, men det får vi ta som det kommer. Jeg har hørt at det er vanskeligere å flytte ting i helga, når det er mer som skal times inn, sier Klæbo til Nettavisen. Les også: Iversen tror russerne bløffer om Bolsjunov Rennsjefen avviser forslag om flytting Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, gjør det imidlertid helt klart at Klæbo ikke kommer til å få ønsket sitt oppfylt. Franskmannen forteller til Nettavisen at det er uaktuelt å flytte rennstarten lørdag, slik de gjorde med sprinten. - Det er to årsaker til det, sier Mignerey til Nettavisen. Les også: Ekstreme forhold venter løperne i VM: - Vi er bekymret Han forklarer at de ikke kan flytte rennstarten på grunn av hensyn til TV-tidene, samtidig som han tror at de vil kunne tilby gode nok forhold i løypene. Klæbo synes løypa holdt seg bra på sprinten Torsdag var det flere løpere som bemerket at de var positivt overrasket over hvor bra jobb som har blitt gjort med løypene før sprinten. - Når det er 31 grader, forventer du jo at det skal være ganske bløtt. Og det var jo ganske mye bløtere i finalen enn i prologen, men synes forholdene holdt seg overraskende bra, sa Klæbo. Les også: Golberg vraket på 30-kilometeren - Jeg tror det var veldig greit å flytte starten til tidligere på dagen. Med saltingen i tillegg, så gjorde det at det raknet ikke helt på oppløpet slik det gjorde på trening på onsdag, sa Klæbo. Langrennsdamene skal i gang med 15 kilometer med skibytte 11.30 lørdag. Herrene starter på sin 30 kilometer to timer senere.

