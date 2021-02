Tittelhåpet lever for Arsenal – vendte til 3-2 over Benfica

Arsenal var ille ute mot Benfica etter to tabber av Dani Ceballos, men to mål av Pierre-Emerick Aubameyang ga 3-2-seier og avansement i europaligaen.

Derfor lever håpet om en tittel for Martin Ødegaard og hans lagkamerater denne sesongen. London-klubben tok seg videre med 4-3 sammenlagt etter en bortekamp i Roma og en «hjemmekamp» i Piraeus.

Benfica ledet 2-1 og så ut til å være på vei videre, men Arsenal slo tilbake. Vinnermålet kom i det 87. minutt.

– Alle er lykkelige i kveld. Det er dette som gir meg kraft hver dag, å ta feil som er gjort og forvandle dem om til styrke. Laget viste karakterstyrke, og vi fortjente seieren, sa matchvinner Aubameyang til BT Sport.

– Det vi viste i dag er noe å bygge videre på.

Det startet bra for Arsenal da Aubameyang scoret ledermålet på lekkert vis etter snaut halvspilt første omgang. Bukayo Saka slo en vakker stikkball, og midtspissen var akkurat onside. Aubameyang vippet ballen lekkert over Benficas utrusende keeper Helton Leite.

Vakkert var det også da Diogo Goncalves utlignet direkte på frispark et par minutter før pause, men det var helt unødvendig av Ceballos å forårsake frisparket rett utenfor 16-meteren. Goncalves skrudde ballen over muren og inn i krysset utenfor Bernd Lenos rekkevidde.

Lekkert framspill

Martin Ødegaard har spilt seg til fast plass på Arsenals midtbane, og han leverte et lekkert framspill til Aubameyang snaut fem minutter ut i den andre omgangen. Igjen havnet ballen i mål, men denne gang var spissen hårfint offside. Annulleringen ble bekreftet av VAR.

I stedet rotet Ceballos det til for Arsenal igjen. Etter at et Ødegaard-hjørnespark ble plukket av Leite, sparket keeperen langt ut i håp om å sette i gang et kjapt angrep. Ceballos burde hatt full kontroll, men nikket umotivert skrått bakover og rett i beina på Rafa Silva, som dro av Leno utenfor 16-meteren og spaserte ballen i mål.

Nytt håp

Med 2-1-ledelse til Benfica trengte Arsenal to scoringer for å gå videre. Venstreback Kieran Tierney skapte nytt håp da han utlignet i det 67. minutt, men fortsatt ledet portugiserne på bortemålsregelen.

Innbytter Willian raidet på venstresiden og slo skrått ut til Tierney, som dro av Everton og banket ballen i lengste hjørne.

Vinnermålet kom i det 87. minutt da Saka utfordret på høyresiden og slo inn. Ved lengste stolpe dukket Aubameyang opp og nikket ballen i mål. Igjen var det nær offside, men som ved 1-0-målet ble scoringen godkjent også etter VAR-sjekk.

Ødegaard og Saka ble byttet ut rett etter vinnermålet, da ledelsen skulle forsvares. Rafa Silva nikket i stolpen for Benfica på overtid, men han var avblåst for offside.

