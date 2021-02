Jan Åge Fjørtoft reddet Frankfurt fra nedrykk. Nå kjemper klubben om Champions League-plass.

I 1999 reddet TV-profilen Jan Åge Fjørtoft Eintracht Frankfurt fra nedrykk. Denne sesongen kjemper klubben om en plass i Champions League neste sesong.

Selv om Fjørtoft bare har 52 kamper og 14 mål i Bundesliga for klubben, har sunnmøringen legendestatusen i Eintracht Frankfurt. Han skrev seg inn i historiebøkene til den tyske klubben, på grunn av en avgjørende scoring i den dramatiske nedrykkskampen i Bundesliga i 1999.

Før den siste serierunden var det ekstremt tett mellom Nürnberg, Stuttgart, Rostock og Frankfurt om den siste nedruykksplassen. Den gangen ble det ikke spilt nedrykkskvalik, men tre lag rykket direkte ned til 2. Bundesliga.

Det bølget frem og tilbake hvem som var nede i 90 intense minutter. I sluttminuttene sto det melleom Frankfort og Nürnberg. Da Marek Nikl scoret etter 85 minutter var Nürnberg over nedrykksstreken. Målforskjellen var ett mål bedre en Frankfurts.

Frankfurt trengte ett mål til, de ville overleve på flere scorede mål hvis målforskjellen var lik, og i det nest siste ordinære minuttet kom scoringen.

Den nåværende Champions League-reporter for Viasat scoret Frankfurts femte mål i 5-1-seieren mot Kaiserslautern i siste serierunden. Fjørtoft var alene med keeper, tok en av sine berømte «Fjørtoft-finter» og satte ballen i mål. Scoringen gjorde at the Eagles snek seg foran Nürnberg på tabellen med flere scorede mål, og berget med det plassen i Bundesliga.

Nå tolv år etter kjemper gamleklubben til Jan Åge Fjørtoft om en plass i Champions League neste sesong.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,55 (spillestopp fredag kl. 20.25)

Ingen lag i Bundesliga har tatt flere poeng på de ti siste kampene enn Eintracht Frankfurt. Adi Hutters menn har ni seire og én uavgjort.

Sist helg tok de en imponerende 2-1-seier mot Bayern München. Frankfurt er i øyeblikket det laget som har vært lengst ubeseiret i den tyske toppdivisjonen denne sesongen. De er uten tap i elleve kamper på rad, og de har tatt 13 poeng på de fem siste bortekampene.

De imponerende resultatene har gjort at the Eagles nå ligger på fjerdeplass i Bundesliga, syv poeng bak serieleder Bayern München.

Frankfurt har gode minner fra sist gang de besøkte Weserstadion. Da vant de 3-0 mot Werder Bremen.

Bremen på sin side sto med tre ligakamper på rad uten tap, før de gikk på et 0-4-tap mot Hoffenheim i helgen. Florian Kohfeldts mannskap har slitt med å vinne kamper, særlig på hjemmebane. Fasiten viser at Rune Brathseths gamle klubb kun har vunnet to av ti Bundesliga-kamper på Weserstadion denne sesongen.

Frankfurt kjører på fra start

Frankfurt er skarpere offensivt nå enn de var da Jan Åge Fjørtoft herjet for klubben. Kamada, Silva, Younes og Kostic er alle spillere som kan skremme vettet av et hvilket som helst forsvar.

André Silva har scoret nest mest i Bundesliga så langt denne sesongen, og nå har klubben fra den tyske finansbyen hentet tilbake den serbiske stjernespissen Luka Jovic på lån fra Real Madrid.

Frankfurt skal være både ett og to hakk hvassere enn Bremen fredag, og vi tror gjestene vinner greit. I tre av de fire siste borteseirene har Frankfurt ledet til pause, og vi tror de kan klare det samme på Weserstadion. Frankfurt-spillerne vet at de er med i kampen om en plass i Champions League neste sesong.

Werder har ligget under til pause i to av de tre siste kampene, og vi mener et B/B-spill i denne kampen er spennende. Oddsen er 2,55.

