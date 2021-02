USAs tidligere landslagssjef i turn ble funnet død etter tiltale om seksuelle overgrep

Påtalemyndigheten i Michigan tok ut tiltale mot USAs tidligere landslagssjef i kvinneturn, John Geddert. Tiltalen gjaldt blant annet seksuelle overgrep. Torsdag ble han funnet død.

Kun timer etter at tiltalen ble gjort kjent fant politiet Geddert død i Grand Ledge i Michigang, det bekrefter de ifølge ESPN.

Statsadvokat Dana Nessel sier at Geddert har tatt sitt eget liv.

- En tragisk slutt på en tragisk historie for alle involverte, sier Nessel.

Nesseil sier videre at kontoret hans ble gjort oppmerksomme på at Geddert ble funnet sent torsdag ettermiddag amerikansk tid.

Tiltalen mot han var et resultat av etterforskningen av overgrepsdømte Larry Nassar.

Det var en rekke tiltalepunkter mot Geddert. 63-åringen var sjef for det amerikanske kvinnelaget i turn under London-OL i 2012, og da var Larry Nassar landslagslege. Nassar soner nå en lang fengselsstraff for seksuelle overgrep mot over 150 personer. Han ble dømt i 2018.

Under rettssaken til Nassar hevdet et av ofrene at Geddert var klar over overgrepene som Nassar hadde utført mot henne. Geddert selv har hevdet at han ikke hadde kunnskap om forholdene som Nassar er dømt for.

John Geddert sluttet som landslagssjef i 2018.

(©NTB)

