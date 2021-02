Derfor forlot prins Harry det britiske kongehuset: – Giftig

Prins Harry letter på sløret om sitt «nye» liv i USA.

Prins Harry (36) gjester den kommende utgaven av «Carpool Karaoke» på James Cordens (42) talkshow.

Der åpner han blant annet opp om hvorfor han og kona, hertuginne Meghan (39), valgte å forlate Storbritannia og det britiske kongehuset. Hertugparet er bosatt i Los Angeles med sønnen Archie (1) – der også innspillingen fant sted.

Overfor James Corden avslører prinsen at han trakk seg tilbake fra sine kongelige plikter fordi den britiske pressen var «giftig» og «ødela» hans mentale helse, ifølge Sky News.

– Måtte få familien min bort

I innslaget fastslår også 36-åringen at han ikke forlot pliktene sine, men at han ikke hadde noe valg - og måtte dra.

– Jeg gjorde det alle ektemenn og fedre ville gjort. Jeg måtte få familien min bort derfra, sier han.

Prinsen legger til at han fortsatt vil bidra.

– Livet mitt er offentlig tjeneste. Uansett hvor jeg er i verden kommer det til å være det samme.

Ser på «The Crown»

Prins Harry deler flere detaljer fra livet sitt i intervjuet, blant annet at dronning Elizabeth (94) kjøpte et vaffeljern til barnebarnet i julegave og at han visste at kona Meghan var den han skulle gifte seg med allerede etter date nummer to.

I tillegg avslører prinsen at han har sett Netflix-serien «The Crown», som er basert på den britiske kongefamilien.

Mens mange har vært kritiske til hvordan enkelte av de kongelige fremstilles i serien, ser ikke Harry ut til å ha noe imot den. Dette fordi han mener det er såpass tydelig at serien er fiksjon, selv om serien er basert på virkeligheten.

– Selvfølgelig er den ikke helt korrekt, men den gir en idé om livsstilen og hvordan det å sette sin offentlige tjeneste over familie og alt annet kan være, sier han, og legger til at han er mye mer komfortabel med å se «The Crown» enn å se skriverier om både seg selv, kona og kongefamilien i pressen.

