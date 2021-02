Golberg vraket fra tremilslaget i VM

Pål Golberg får ikke gå 30 kilometer skiathlon i VM lørdag. I januar var han på pallen på distansen i verdenscupen i Lahti og i NM i Trondheim.

Han blir vraket til fordel for Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. I tillegg har Sjur Røthe friplass på øvelsen som regjerende mester.

Golberg ble kun slått av Iversen under NM 17. januar. Helgen etter ble det 3.-plass på Gol-løperen bak Iversen og Røthe i Lahti. Krüger og Holund fulgte den gang på 4.- og 6.-plass. Klæbo stilte ikke i Finland, men var sjanseløs under NM-tremila.

– Jeg er enig i at det først og fremst er Pål som har vært aktuell til denne troppen. Det er ikke det at han ikke har prestert godt nok. Han har vært høyaktuell hele veien, men det loddet som jeg har i min posisjon, er at vi må ta et valg og ta ut fem, sa trener Eirik Myhr Nossum på pressekonferansen der laget ble presentert.

For Krüger er uttaket en opptur. Den olympiske mesteren i 2018 ble året etter vraket fra distansen i VM i Seefeld.

– Det er klart jeg har ekstra motivasjon etter at jeg ble vraket for to år siden. Jeg har lyst til å vise hva jeg kan på denne distansen. Det er et løp som passer meg bra, og jeg tror det blir tøft i morgen, sier han.

For sprintverdensmester Klæbo går det mot en travel helg. Han bekreftet på en pressekonferanse etter torsdagens sprintseier at han går både tremila og søndagens sprintstafett. Der er det Iversen, Golberg eller Valnes som får gå med Klæbo.

(©NTB)

