34-åring siktet for drapsforsøk og grov vold etter E6-ulykke

34-åringen som er siktet for å ha kollidert med en annen bil i høy hastighet på E6 på Grålum torsdag formiddag blir begjært varetektsfengslet. Politiet har utvidet siktelsen til drapsforsøk.

(Sarpsborg Arbeiderblad): Det var like etter klokka 11.30 torsdag formiddag som den 34 år gamle mannen fra Fredrikstad, i det som av vitner har blitt beskrevet svært høy hastighet, kjørte inn i en annen personbil bakfra på E6 på Grålum.

Drapsforsøk og grov kroppsskade

Bilen som ble påkjørt snurret rundt som følge av det kraftige sammenstøtet, og kvinnen som kjørte denne bilen ble sendt til sykehus med det som ble betegnet som kritiske skader.

Politiet opplyste etter den dramatiske hendelsen at 34-åringen som kjørte bilen som forårsaket den alvorlige ulykken forsøkte å stikke av etter ulykken, men at han ble pågrepet etter kort tid. Politiet opplyste at ulykken virket å være en «villet handling», det vil si at han skal ha krasjet bilen med vilje. Også mannens kone, som var passasjer i bilen som 34-åringen kjørte, ble alvorlig skadet i forbindelse med det kraftige sammenstøtet.

Advokat Harald Otterstad ble torsdag oppnevnt som forsvarer for 34-åringen. Han bekrefter fredag morgen at politiet sent torsdag kveld utvidet siktelsen mot hans klient, slik politiet også opplyste kunne bli en realitet tidligere på kvelden.

– Min klient er siktet for ett drapsforsøk og ett tilfelle av grov kroppsskade, sier Otterstad til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Sterkt preget

Han bekrefter at drapsforsøket han er siktet for gjelder hans egen kone, som var med i ulykkesbilen, mens den grove kroppsskaden gjelder den uskyldige kvinnen som ble påkjørt bakfra og som ble påført livstruende skader.

Advokat Otterstad besøkte sin klient på Sykehuset Østfold Kalnes torsdag kveld og fikk snakket med ham.

– Han er sterkt preget av det som har skjedd. Utover det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på hva han har sagt, sier forsvareren til avisen.

Politiet ønsker å varetektsfengsle den drapsforsøkssiktede 34-åringen mens de etterforsker ulykken.

Otterstad opplyser til Sarpsborg Arbeiderblad fredag morgen at det er bebudet fengsling av hans klient senere i dag i Sarpsborg tingrett. Fengslingsmøtet er foreløpig ikke berammet.

Politiet ønsket ikke å si noe til Sarpsborg Arbeiderblad om helsetilstanden til de to skadde kvinnene torsdag kveld, men Øst politidistrikt varslet torsdag kveld at de i dag, fredag, vil sende ut en pressemelding med den informasjonen de kan dele per i dag om den dramatiske hendelsen som utspant seg på E6 i går formiddag - foran mange skrekkslagne øyenvitner på den sterkt trafikkerte motorveien.

Les flere saker fra Sarpsborg Arbeiderblad her.

Reklame Er dette årets beste påskeegg?