Høstlig værsituasjon i landet

Det blir en todeling i været igjennom helgen og ut i neste uke. Det vil bli alt fra sol og tosifret varmegrader, til vått og tildels kjølig.

I helgen vil det bli fint Østafjells, hvor temperaturen vil stige til tosifret flere plasser, mens det på Vestlandet blir grått, og med muligheter for nedbør og bris. Dette forteller statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

- Det er en litt høstlig værsituasjon egentlig, som vi kan få hele året når på bor på 60 grader nord, og det er det det ser ut som vi får den neste uka, sier han.

Grått og vått

I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det også grått med nedbør og vind, og mandag blir en spesielt våt dag.

I Nord-Norge blir det mildvær igjennom helgen, temperaturen skal øke og det blir skyet vær og regn i lavlandet. I Nordland man må opp i 1000-1200 meter for å få nedbør som sludd og snø, mens snøgrensen vil være noe lavere i Troms og Finnmark.

- Det blir her mildvær over null grader de aller fleste stedene i lavlandet, sier Granerød.

Mer sol

Fra torsdag og ut neste uke blir det en endring i landet. Det vårlige været forsetter på Østafjells med store perioder med sol, men det blir noe laver temperaturer.

- Det ser nok ut til at vi ikke får de her tosifret plussgrader på dagtid lenger, men at det kan bli noen få plussgrader, forteller Granerød.

På Østlandet vil det også klarne opp, med lange perioder med sol.

- Her vil det bli noen få plussgrader midt på dagen og sannsynlig minusgrader på nattestid.

Snøvær i fjellet

Midtnorge forsetter med pålandsvind og skyet vær og regn, temperaturen holder seg på plussiden i kystnæreområder.

- Når man kommer innover i midtnorge vil det bli såpass kaldt at det vil komme som snø i skistedene i området i siste delen av uka.

I Nord-Norge vil det også bli kaldere, det vil bli perioder med snø, med muligheter for gløtt av sol enkelte steder.

Høytrykks- og lavtrykksaktivitet

- Grunnen til at vi får en todeling av været i løpet av den uka som kommer, er at det i først omgang fra nå og frem til onsdag, ligger et høytrykk over de britiske øyer og Frankrike som gir de relativt høye temperaturene og fine været Østafjells, forteller Granerød, før han fortsetter:

- Mens resten av landet blir preget av lavtrykksaktivitet i Nordsjøen og Norskehavet, og får en mer høstlig værtype.

I den siste delen av neste uke flytter høytrykket som ligger over Storbritannia og Frankrike seg nordover, som gjør at finværet brer seg etterhvert utover Østlandet også.

- Lavtrykket i Norskehavet preger fremdeles været lengre nord i landet, mens lavtrykket beveger seg lengre og lengre nord, så sender det en nordlig luftstrøm over hele Skandinavia omtrent. Dette er grunnen til at vi får det det temperaturfallet over hele landet i slutten av uka.

Utfordrende kjøreforhold over fjellovergangene

Meteorologisk institutt har sendt et farevarsel for snøfokk på fjellovergangene i Sør-Norge, så det kan være noe utfordrende på grunn av sterk vind.

- Resten av den helgen her, så vil det være opp i en friskbris til liten kuling, som kan gi noen perioder med noe utfordrende kjøreforhold. Så det er greit å sjekke føremeldingene før man kjører over fjellet, forteller Granerød.

Utover i neste uke ser det ut som om det skal roe seg noe etterhvert som dette høytrykket beveger seg nordover.

- Vi forventer at det blir litt roligere i fjellene etterhvert.

Fjellovergangen for Nordland og Troms og Finnmark vil det bli noen utfordringer gjennom hele neste uke, på grunn av både vind og nedbør.

