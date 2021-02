Dette tror FHI skyldes de høye smittetallene - og to områder skiller seg ut

- Her trengs det forsterket innsats.

Fredag formiddag kom den dystre beskjeden om det høyeste smittetallet siden 13. januar i Norge. 551 nye smittede var registrert det siste døgnet, og 231 personer ble registrert smittet i Oslo. Det er det høyeste tallet siden 19. november.

- Jeg er bekymret for de høye smittetallene, sa helseminister Bent Høie til NTB.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er også bekymret over den urovekkende økningen.

- Oslo har de strengeste tiltakene i landet, det har vi hatt lenge og det vil vi fortsette med. Derfor har vi hatt god kontroll over smittesituasjonen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

– Men jeg er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset, la han til.

- Reell økning

Tidligere denne uken ble opplyst om testrekord i hovedstaden, og at dette kunne være en viktig årsak til de høye smittetallene.

- Dermed vil høye testtall bidra til at smittetallene går opp, men det bidrar også til at vi får oversikt over mer smitte, får satt i gang smittesporing og satt folk i karantene, sa helsebyråd Robert Steen til NTB.

Nå tror imidlertid Folkehelseinstituttet (FHI) at økt testing ikke bare har avdekket skjult smitte de siste dagene. De ser på dagens tall med stor bekymring.

- Vi tror økningen er reell, og ikke bare et resultat av økt testing. Utfordringen er i hovedsak i Oslo-området og Kristiansands-området. I Oslo-området kan økningen ha sammenheng med framveksten av nye varianter med større spredningsevne, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

- Betyr også det høye smittetallet at det blir avdekket flere asymptomatiske tilfeller? Altså at hvis flere går rundt med det muterte viruset, så rammer det likevel ikke "hardt nok", men at man har svært milde symptomer?

- Vi har ikke sett noe som tilsier at virusvariantene gir mildere symptomer, tvert imot gir kanskje den engelske varianten litt mer alvorlig sykdomsbilde. Det har alltid vært sånn at en del av pasientene har ingen eller svært milde symptomer. Disse finner vi gjerne ved smittesporing, hevder FHI-overlegen.

Trenger å forsterke innsatsen

Aavitsland har derfor en klar oppfordring til Oslo og Agder i tiden fremover, hvis man skal få bukt med smitten.

- Vi er bekymret for Oslo-området og Kristiansandsområdet. Her trengs forsterket innsats. Kommunene må nå gjennomføre enda bedre testing og smittesporing med karantene, og fortløpende vurdere kontaktreduserende tiltak, forteller overlegen.

Han ber også alle som har på vinterferie om å ha en lav terskel for å teste seg, og at alle kommuner følger opp testarbeidet sitt på best mulig måte.

- Kommunene må være årvåkne nå i forbindelse med vinterferien, når folk har reist mye og kanskje vært i kontakt med folk fra andre deler av landet. Det er veldig viktig nå at folk som kommer hjem fra vinterferie med symptomer, selv mild forkjølelse eller halsbetennelse, holder seg hjemme og bestiller en test, sier Aavitsland.

Til tross for urovekkende smittetall, hevder helseministeren at vi er på siste etappe:

Økning i yngre aldersgrupper

Helsedirektoratet tror at lettelser blant barn og unge i det siste, i kombinasjon med de mer smittsomme variantene, har vært en pådriver for økte smittetall.

- Det pågår flere utbrudd som kommunene sliter med å slå raskt ned, blant annet i Agder, og det er mer smitte i yngre aldersgrupper. De berørte kommunene jobber hardt med dette, og vi kan fortsatt hindre en tredje smittebølge i ukene framover hvis vi får kontroll på smittekjedene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

