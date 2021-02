Discovery bekrefter: Kommer ny sesong i «Nissene»-konseptet

Skal spille inn ny sesong.

– Det stemmer at vi jobber med en ny nissesesong. Det har skjedd mye i reality-verden på ti år, og også med nisseformatet, sier Hanne McBride, pressekontakt i Discovery til VG.

Skaperen av karaktergalleriet, Espen Eckbo, ønsker ikke å gå i detalj til avisen, men kanalen opplyser at karakteren Ernst Øyvind Tvedt nok er begravd.

Den første sesongen i det såkalte «Nissene»-konseptet kom i 2001. Da gikk julekalender-serien «Nissene på låven» i 24 deler på TVNorge - en episode for hver dag i nedtelling til julaften. I 2011 gjentok serieskaperne og komikerne Espen Eckbo og Kristian Ødegård suksessen med oppfølgeren «Nissene over skog og hei».

I desember raste debatten etter at den ti år gamle «Nissene over skog og hei» ble fjernet av TV Norge.

Det hele startet med et innlegg av Instagram-brukeren «rasisme i Norge», som Jamal Sheik står bak. Han skrev at det var rasisme at Espen Eckbo tok på seg mørk ansiktssminke og afroparykk da han spilte karakteren Ernst Øyvind Tvedt.

Dette er ifølge kritikerne det samme som «blackface». En form for underholdning som ble skapt rundt på 1600-tallet, og var spesielt populær på 1800-tallet i USA. Hvite komikere brukte skokrem i ansiktet og sminke for å få store lepper - for å gjøre narr av svarte.

Kort tid etter innlegget ble lagt ut, bekreftet McBride i Discovery at serien ville bli avpublisert.

Det hele endte med at TVNorge snudde.

Espen Skoland, ansvarlig redaktør, meldte til slutt at kanalen la serien tilbake på strømmetjenesten Dplay, men med en plakat om at «enkeltelementer i programserien fra 2011 kan fremstå utdatert og oppleves støtende».

