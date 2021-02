Maren Lundby hopper Norge til gull i lagkonkurransen

De norske hoppjentene gjorde en strålende innsats i torsdagens individuelle renn. I dag hopper de for VM-gull i lagkonkurransen.

Det ble en fantastisk start for Norge i ski-VM i Oberstdorf torsdag. Johannes Høsflot Klæbo var som ventet helt overlegen i VM-sprinten og fikk følge av både Valnes og Taugbøl på pallen. I tillegg ble det sølv på både Maiken Caspersen Falla i kvinnenes sprint og til Maren Lundby i den individuelle hoppkokurransen for kvinner. I dag er det nye gullsjanser for Norge både i kombinert og i lagkonkurranse hopp for kvinner.

VM hopp lagkonkurranse hopp kvinner - Norge tar gull - 2,25 (spillestopp kl 16.00)

Kun en gang tidligere er avviklet VM lagkonkurranse i hopp for kvinner og det var i Seefeld for to år siden. Da tok Norge bronse, mens Tyskland tok gullet og Østerrike tok sølv.

Slovenia er hovedkonkurrenten

Verken Tyskland eller Østerrike er blant gullfavorittene i dag, gullkampen kommer til å stå mellom Slovenia og Norge. Kun en gang denne sesongen har det vært verdenscuprenn med lag for kvinner, det var i Ljubno i Slovenia. Da vant Slovenia med 18 poeng ned til Norge på andreplass.

Slovenia stiller med de samme fire hopperne i dag, mens Norge erstatter skadde Eirin Maria Kvandal med Anne Odine Strøm. Strøm endte på 19. plass i går, etter å ha vært uheldig med forholdene i 2. omgang. De tre øvrige norske imponerte. Thea Minyan Bjørseth endte på 7. plass. Leverte da et strålende førstehopp, men ikke heldig med forholdene i 2. omgang og falt ned til 7. plas. Silje Opseth hevet seg derimot i 2. omgang og hoppet seg opp til 6. plass, mens Marte Lundby gjorde sitt klart beste renn for sesongen og tok sølv.

Slovenia hadde alle sine fire hoppere inne blant de 13 beste. Gullvinner Ema Klinec var aller best, mens Nika Kriznar endte på 5. plass, Jerneja Brechl endte på 9. plass og Ursa Bogataj på 13. plass. Brechl erstattes i dag av Spela Rogelj som var med på vinnerlaget i verdenscupen i Ljubno.

Skal være stor gullsjanse for Norge

Slovenia er satt til favoritt og var altså nesten 20 poeng foran Norge i det ene verdenscuprennet som har vært denne sesongen. Men da var ikke Lundby i form og det skal endre styrkeforholdet mye i favør Norge. I følger Silje Opseth opp taktene fra 2. omgang, er det også ett sterkt kort for Norge. Thea Minyan Bjørseht viste klasse i 1. omgang og gjør Anne Odine Strøm jobben som Norges antatt svakeste kort, må det være solid gullsjanse for Norge i dag.

Maren Lundby hopper sist av våre og vi tror Lundby kan sikre Norge et historisk VM-gull for jentene i dag. 2,20 er fin odds og spilles.

