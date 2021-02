Stigende smittetall i Oslo-regionen – FHI mener kommuner må vurdere kontaktreduserende tiltak

FHI er urolig for den pågående smitteøkningen i Oslo-området. Overlege Preben Aavitsland i FHI mener kommunene fortløpende må vurdere kontaktreduserende tiltak.

De nasjonale smittetallene er høyere enn de har vært siden 13. januar. I hovedstaden er smittetallet det høyeste på over tre måneder.

Både Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Oslo kommune har fredag uttrykt sin bekymring over smittetallene.

Økningen i hovedstaden kan ha sammenheng med framveksten av nye varianter med større spredningsevne, ifølge overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi er urolig for dette. Kommunene må nå gjennomføre enda bedre testing og smittesporing med karantene og fortløpende vurdere kontaktreduserende tiltak, sier Aavitsland til NTB.

Mutert dominerer snart

Han sier at den såkalte britiske varianten av koronaviruset nå er i ferd med å bli dominerende på Østlandet. Den sprer seg lettere og er derfor vanskeligere å få kontroll med, ifølge Aavitsland.

– Ellers dukker det opp virusvarianter også andre steder, men vi ser at kommunene stort sett klarer å slå ned utbruddene, sier han.

– Det betyr at også variantene kan bekjempes, men det krever litt sterkere tiltak, sier Aavitsland.

FHI har lenge påpekt at det kun er et spørsmål om tid før de muterte og mer smittsomme variantene dominerer i hele landet.

FHI anslår i sin siste ukerapport at R-tallet, som sier hvor mange en smittet person smitter videre, trolig har ligget på rundt 1,0 siden 1. februar. De mener imidlertid at tallet kan ha ligget høyere enn dette i forrige uke.

I Oslo beregner de at R-tallet ligger på 1,4.

Viktig å teste seg etter vinterferie

Aavitsland påpeker at smittesituasjonen ellers i landet er nokså rolig.

Smitteøkningen nå er i all hovedsak i Oslo-området og på Sørlandet rundt Kristiansand, understreker han.

– Men kommunene må være årvåkne nå i forbindelse med vinterferien, når folk har reist mye og kanskje vært i kontakt med folk fra andre deler av landet, sier Aavitsland.

Han sier det er viktig at alle som kommer hjem fra vinterferie med symptomer, selv mild forkjølelse eller halsbetennelse, holder seg hjemme og bestiller en test.

Kappløp mellom vaksinen og variantene

FHI har anslått at hele den voksne befolkningen kan være fullvaksinert innen sommeren, noe som har styrket håpet om en tilnærmet normal sommer.

Aavitsland sier at vi ligger godt an i løypa for å kunne klare dette, men understreker at det avhenger av håndteringen av virusvariantene.

– Vi har et kappløp gående mellom variantene på det ene laget og vaksinasjonsprogrammet og folk flest på det andre, sier Aavitsland.

– Hvis vi får vaksiner raskt nok og folk følger tiltakene, så vinner vi dette kappløpet, og da kan vi ha en nokså rolig sommer med lite smitte, men neppe med utenlandsreiser og festivaler, sier han.

(©NTB)

Reklame Er dette årets beste påskeegg?