Riiber på skuddhold etter hopprennet: - Jeg er litt skuffet

Nordmannen starter 22 sekunder bak i langrennet, men bekymrer seg mer for de som kommer bak enn de som ligger foran.

Jarl Magnus Riiber ble nummer tre i fredagens kombinerthopprenn under VM i tyske Oberstdorf. Nordmannen landet på 103 meter i sitt hopp.

Det betyr at verdensmesteren fra Seefeld for to år siden har gode muligheter til å forsvare tittelen. Han starter 22 sekunder bak Ryota Yamamoto fra Japan.

Han vant hopprennet med et hopp på 106 meter. Landsmannen Akito Watabe ble nummer to med et hopp på 104 meter. Han starter 20 sekunder bak.

Riiber fikk et lite skjær i landingen, noe som førte til at han ble trukket poeng fra tre av dommerne, og det var noe av grunnen til at han havnet et stykke bak vinneren.

- Det er absolutt gullsjanser i dag, men jeg må jobbe for det. Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet etter hoppingen, sier Riiber til NRK.

Selv om Riiber bør ha gode muligheter til å hente inn de to foran seg, er det jevnt på resultatlisten etter hoppingen og flere sterke utøvere kommer like bak nordmannen.

- Det er litt slemt å si det, men Yamamoto stryker vi litt av listen. Det er Eric Frenzel og Fabian Riessle som ligger 16-18 sekunder bak meg, men det er bra å ha de 16 sekunder bak og ikke 16 sekunder foran, sier 23-åringen.

Av de øvrige norske ble Jens Lurås Oftebro nummer elleve og starter 46 sekunder bak vinneren av hopprennet, Espen Bjørnstad ble nummer 14 og starter 1.06 minutter bak, Jørgen Graabak ble nummer 21 og starter 1.28 minutter bak, mens Espen Andersen endte på 24.-plass og starter 1.36 minutter bak Yamamoto.

Langrennet starter klokken 16.

