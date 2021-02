Produsenten melder om navnbytte og konseptfornyelse av den kjente figuren. De ønsker å skape et mer inkluderende produkt.

Den ikoniske figuren «Mr. Potato Head» – «Hr. Potethode» – som blant annet portretterer i Disney filmen «Toy Story», går i disse dager gjennom en transformasjon for å bryte med tradisjonelle kjønnsnormer.

Den amerikanske produsenten Hasbro kunngjorde denne uken at den klassiske merkevaren blir «omgjort for å passe den moderne forbrukeren», skriver BBC.

Vekker reaksjoner

Leketøyet som ble lansert for snart 70 år siden gjennomgår en kjønnsnøytralisering. Kjønnsbetegnelsen «Mr.» fjernes fra etiketten, og nye kroppsdeler og klær legges til.

Dette vekker reaksjoner hos mange, som ønsker den opprinnelige kjønnsidentiteten tilbake.

– Hvem ble egentlig fornærmet av at Mr. Potato Head var hankjønn? Disse «woke-idiotene» ødelegger verden, skriver den kjente britiske journalisten Piers Morgan på Twitter.

«Woke» er et begrep som kommer fra det engelske «to be awake», og som i overført betydning ifølge Cambridge Dictionary betyr å være bevisst på sosiale problemer som rasisme og forskjellsbehandling.

Posten hans har hittil fått over to tusen svar.

– Ikke meg! Jeg er lei av at ting skal forandres bare for å passe minoriteten av folk!, skriver en.

– Ingen, du skaper bare opprør. Hasbros avgjørelse gjenspeiler den moderne verden, et sted hvor barn kan finne forbilder av alle slag, til og med en ikke-binær potet, får han som svar fra en annen bruker.

– Så hva skjer med alle oss mennesker som er Mr., Mrs., Miss, Ms. da? De som er fornærmet av Mr. Potato Head er våtservietter. Slike mennesker er fra en annet planet. Hvilken verden lever vi på i dag. Bedriftene er like ille som etterkommer dette også!, kommenterer en annen bruker.

Noen spøker også om at «Mr. Potato Head» vil bli ulovlig i fremtiden:

– Året er 2052. Jeg klemmer på MyPillow og klemmer actionfiguren min fra Cara Dune mens jeg ser piratkopien av The Muppet Show. Jeg hører sirenene. De kommer etter meg, og jeg har ikke mye tid igjen. Jeg hvisker farvel til min ulovlige Mr. Potato, Twitrer en bruker.

Konseptfornyelsen har også blitt kritisert for å være et progressivt trekk og et PR stunt.

– Det er bevegelse rundt kjønnsnøytralitet for øyeblikket. Dette er noe Hasbro har adressert, sammen med inkludering sier Frederique Tutt, som er leketøyindustri-analytiker for NPD-gruppen, til BBC.

Hun mener at Hasbros konseptfornyelse viser at selskapet er oppmerksom på folk som vil være kjønnsnøytrale, og som vil kunne velge å dette.

Vil fremme inkludering og likestilling



Selskapet Hasbro utdyper at de har ønsket å fjerne «Mr.» fra merkenavnet og logoen for at alle skal kunne føle seg velkomne i «Potato Head»-verdenen.

Leketøyet blir også «rebrandet» med et utvalg av forskjellige kroppsdeler og klær. Hasbro uttaler at de vil tillate barn å forestille seg og lage sin egen egen «Potato Head»- familie. Dette gjør de for å fremme inkludering og likestilling.

Andre leketøyselskaper har tatt lignende beslutninger de siste årene, og bryter med tradisjonelle kjønnsnormer.

I en senere Tweet presiserer Hasbro at kjønnet blir fjernet fra merket, men ikke fra selve leken. Mr. and Mrs. «Potato Head»–karakterene vil fremdeles eksistere med navn, men merkingen på boksen vil vise «Potato Head».

