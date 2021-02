- FHI foreslår helomvending i vaksinestrategien

Ønsker å gi flere vaksiner til risikoutsatte områder.

Oslo kan få flere vaksinedoser, hvis FHI sitt råd blir fulgt av regjeringen, skriver TV 2.

- Vi foreslår å vurdere strategiendring med tanke på at risikobildet nå er endret med muterte virus, og utbrudd i ulike deler av Norge og primært i Oslo, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til TV 2.

- Det er snakk om å vurdere om det kan være relevant å gi mer vaksine til dem i områder hvor smitten er høyest, sier Forland videre.

Oslo registrerte det høyeste smittetallet på over tre måneder i dag, og det bekymrer Raymond Johansen, Bent Høie, FHI og Helsedirektoratet.

Flere andre steder på Østlandet har også opplevd økt smitte. FHIs forslag skal nå drøftes, og Helsedepartementet skal ta en beslutning.

Har «mast» i flere måneder

Dette er gode nyheter for Oslos byrådsleder Raymond Johansen som i flere måneder, nærmest har mast på FHI for at hovedstaden skal få flere vaksiner.

- Jeg mener man skal helle vann der det brenner, har Johansen sagt mange ganger de siste månedene.

Johansen har også kritisert regjeringen for et tregt vaksinetempo, og hele tiden sagt at prioriteringene burde ha vært annerledes.

- Hovedproblemet nå er at vi har for få vaksiner. Når vi har færre vaksiner, biter hestene hverandre. Jeg snakker for min befolkning. Vi har vedvarende hatt det største smittetrykket – simpelthen fordi viruset trives der det er folk, sa byrådslederen til Nettavisen i slutten av januar.

– Kunne Oslo selv kjøpt inn vaksine, om regjeringen ikke får ordnet det?

- Nei, det kan vi ikke. I Norge er det FHI som kjøper inn alle vaksiner. Helsedirektoratet kjøper også inn det medisinske utstyret. Det er ikke mulig for oss å kjøpe vaksiner selv, la han til.

Johansen har også hele veien hevdet at vaksinasjonen kan ha størst effekt i Oslo, siden hovedstaden har vært episenteret siden mars i fjor.

- Trengs forsterket innsats

Fredag formiddag var også FHI ute med en klar oppfordring til kommunene som sliter med store utbrudd.

- Vi tror økningen er reell, og ikke bare et resultat av økt testing. Utfordringen er i hovedsak i Oslo-området og Kristiansands-området. I Oslo-området kan økningen ha sammenheng med framveksten av nye varianter med større spredningsevne, skrev FHI-overlege Preben Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

- Vi er bekymret for Oslo-området og Kristiansandsområdet. Her trengs forsterket innsats. Kommunene må nå gjennomføre enda bedre testing og smittesporing med karantene, og fortløpende vurdere kontaktreduserende tiltak, la han til.

Reklame Er dette årets beste påskeegg?