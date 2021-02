Ordføreren i Hemsedal: - Smittesporingsgruppa møter motstand

Hemsedal har opplevd to tilfeller av positive koronatester denne uken, og smittesporingsarbeidet har vært vanskelig.

Onsdag og torsdag denne uken opplevde Hemsedal positive koronatester hos gjester i kommunen. Dette har ført til at 38 personer nå sitter i karantene. For å løse dette innfører nå kommunen et forbud om flere enn fem gjester i private hytter og leiligheter, der en meters avstand ikke kan overholdes.

- Dette vedtok vi i dag morges etter flere episoder her oppe med stor ansamling av mennesker som nekter å løse seg opp på private hytter da det ikke er noen anbefaling fra overordnede myndigheter, forteller ordfører i Hemsedal, Pål Rørby til Nettavisen.

Det betyr at en familie kan ha maks fem gjester i tillegg til sin egen husstand. En familie på med mor, far og to barn kan altså ha maks fem gjester og være totalt ni personer, opplyser Hemsedal-ordføreren til Nettavisen. Avstandsregler må dog overholdes.

Det var Dagbladet som meldte om de nye reglene først.

Det er vinterferie i flere regioner i Norge denne uka, og neste uke er det andre regioner som har vinterferie.

- Nekter å oppgi hvor og med hvem de har vært

De positive testene kan spores tilbake til det muterte viruset, så Rørby tror det er å anta at også disse tilfellene er av det muterte viruset. I tillegg til de 38 i karantene, har kommunen mange personer i ventekarantener rundt disse.

Men selve smittesporingsarbeidet er veldig vanskelig å gjennomføre.

- De siste døgnet har vi opplevd at smittesporingsgruppa vår har hatt vanskeligheter med å få informasjon fra de de er i kontakt med, som nekter å oppgi hvor og med hvem de har vært sammen med, og det gjør at det blir betydelig vanskeligere å smittespore for oss, sier Rørby, før han forsetter:

- Jeg må si at jeg blir litt skuffa, dette er er jo på en måte frihet under ansvar. Vi holder åpent så lenge vi ser at folk holder seg til retningslinjene og oppfordringene som er kommet, men når man begynner å bryte det og på en måte ikke tar hensyn til de tingene, så må vi plukke opp skarpere verktøy fra verktøy kassa vår og skru til meg for eksempel en forskrift som vi må i dag.

Påbudet om munnbind fortsetter som før, og det nye forbudet blir i første omgang stående til 8. mars.

- Dette måtte vi gjøre for å få ned trykket, for dette sklir fort ut. I tillegg da når folk er litt medgjørlige når det kommer til smittesporing, så da må vi ty til kraftigere virkemidler.

Frem mot påske forteller Rørby at de må vente med å se hvordan situasjonen utvikler seg på det sentrale øst-landområdet og i Hemsedal.

- Vi ønsker jo ikke å ha mer restriksjoner enn vi må, men når folk begynner å gå lei og gi såpass blaffen, må vi skru til for å tenke liv og helse.

- Privat regi på hytter

Rørby forteller at det foreløpig ikke blir noen forandringer for næringslivet i bygda, og at alt fremdeles vil holde åpent som det er per i dag.

- Foreløpig så virker det som vi har veldig god kontroll på alt som er av profesjonell næring, og uteliv og servering der er det mye vakter, det er god avstand, man følges opp i registrering på hvor man sitter og hvor man er, sier han, før han legger til:

- Men det er jo de ubetjente samlingene som foregår i privat regi på hytter og andre nå som vi ser at det blomstrer opp og det har nok noe å si med at det er godt og varmt i solveggen og det er mye snø, og i dag måtte vi stenge skisentret på morgenkvisten fordi det var for sterk vind. Da får det følge konsekvenser på at flere folk samler seg og blir tørste rett og slett.

