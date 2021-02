VM-gull til Riiber

Jarl Magnus Riiber tok sitt tredje VM-gull i kombinert. Jens Lurås Oftebro tok bronsen.

Saken oppdateres!

Riiber gjorde som Klæbo gjorde på torsdagens sprint, og spurtet inn til VM-gull i fredagens kombinert-konkurranse i VM i Oberstdorf.

Finske Herola ble nedspurtet av nordmannen på oppløpet, mens Lurås Oftebro ble nummer tre.

- Han er en seiersmaskin også i VM. For en kombinert-konge Norge har fått, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Riiber spurtet inn til gull.

Storfavoritten fra Oslo kopierte gullbragden fra Seefeld-VM. Også for to år siden ble Riiber verdensmester i kombinert i liten bakke og langrenn over 10 kilometer.

Ut på sisterunden bestod tet-gruppa av hele åtte mann, men mot slutten rykket Herola fra feltet. Bare Riiber og Lurås Oftebro klarte å henge på.

Riiber lå som nummer to ned den siste utforkjøringen, og inn på oppløpet suste nordmannen forbi Herola og sikret gullet.

- Det er en utrolig mestringsfølelse. Jeg følte jeg disponerte løpet dit jeg ville. Jeg visste vi kom til å bli samlet og at det var den med mest krefter igjen på slutten som kom til å vinne. Da prøvde jeg å legge løpet deretter, sier Riiber til NRK etter gull-løpet.

Espen Bjørnstad ble nummer ni, mens Jørgen Graabak endte som nummer 15.

Riiber gikk ut 22 sekunder bak japaneren Yamamoto på langrennet, etter at 23-åringen ble nummer tre i hopp-konkurransen.

