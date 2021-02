FHI rozważa zmianę strategii szczepień

Być może wkrótce spełni się życzenie Raymonda Johansena.

Jeśli rząd zastosuje się do zaleceń FHI, Oslo otrzyma więcej dawek szczepionek, informuje TV 2.

- Proponujemy rozważenie zmiany strategii szczepień. Obraz ryzyka zmienił się z powodu zmutowanych odmian wirusa oraz pojawienia się ognisk epidemii w różnych częściach Norwegii a przede wszystkim w Oslo - mówi Frode Forland dyrektor FHI w rozmowie z TV 2.

- Należy ocenić, czy celowym będzie skierowanie większej liczby szczepionek do regionów, gdzie odnotowuje się największą liczbę zakażeń, kontynuuje Forland.

W Oslo odnotowano dzisiaj najwyższą liczbę zakażeń od ponad trzech miesięcy. Fakt ten zaniepokoił przewodniczącego Rady Miasta Raymonda Johansena, ministra zdrowia Benta Høie, Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) oraz Generalną Dyrekcję Zdrowia. Propozycja FHI o zwiększeniu liczby szczepionek zostanie przeanalizowana, a Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję w przyszłym tygodniu.

Pomimo złych wiadomości dotyczących liczby zakażonych, przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen z optymizmem oczekuje na decyzję.

- To dobra informacja, że Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego proponuje rozważenie zmian w strategii szczepień. Celem zmian jest dostarczenie większej liczby szczepionek do regionów w największym stopniu dotkniętych epidemią, takich jak na przykład Oslo. To wiadomość, która wywołuje zadowolenie mieszkańców Oslo, pisze Johansen w e-mailu wysłanym do Nettavisen.

Raymond Johansen od dawna apeluje o wysłanie do stolicy większej liczby szczepionek. Przez cały czas trwania pandemii Oslo miało najwyższą presję infekcji i wprowadziło najsurowsze środki kontroli zakażeń.

W piątek rano poinformowano o największej od 13 stycznia liczbie nowych, potwierdzonych zakażeń w Norwegii. W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano aż 551 nowych przypadków, z czego 231 zainfekowanych osób zostało zarejestrowanych w Oslo. W stolicy Norwegii to najwyższa liczba zakażonych od 19 listopada.

- To wydawało się nielogiczne, że nie otrzymujemy większej liczby szczepionek niż obszary, w których praktycznie nie wykrywa się zakażeń. Chodzi o ugaszenie pożaru i jak najszybsze pokonanie pandemii. Widzimy, że importowane, zmutowane warianty wirusa zaczynają dominować. Dlatego też istnieje pilna potrzeba zmiany strategii szczepień, kontynuuje.

- Oslo ma możliwość podania 110.000 szczepionek tygodniowo. Możemy zwiększyć liczbę szczepień do 130.000, jeśli wykorzystamy apteki i lekarzy pierwszego kontaktu.

- Jesteśmy gotowi. Jak dotąd widzimy bardzo pozytywne efekty szczepionki. Wśród mieszkańców, którzy otrzymali szczepionkę, nie odnotowuje się zakażeń i zachorowań. Dzięki przyspieszeniu szczepień w Oslo będziemy mogli szybciej ponownie otworzyć społeczeństwo, twierdzi Johansen w rozmowie z Nettavisen.

Samodzielnie kupić szczepionek nie można

Johansen został zapytany pod koniec stycznia, czy stolica może wziąć kwestię szczepień w swoje ręce. Odpowiedź była jasna i oczywista.

- Czy Oslo może samo kupić szczepionki, jeśli rząd ich nie dostarczy?

- Nie, nie możemy. W Norwegii to FHI kupuje wszystkie szczepionki. Generalna Dyrekcja Zdrowia kupuje zaś sprzęt medyczny. Nie możemy więc samodzielnie kupować szczepionek - powiedział przewodniczący Rady Miasta.

FHI vurderer helomvending i vaksinestrategien: - Jeg er lettet (Mario Andrés Neira Torres)

