Ekspert sjokkert over norsk flybransje: – Dette er galskap

- Spennende, kontrer konsernsjef Jacob Schram.

Analytiker i HSBC, Andre Lobbenberg kaller konkurransen i norsk luftfart for galskap. Etter at SAS-ledelsen torsdag la frem kvartalsrapporten, tok den kjente analytikeren ordet, og stilte spørsmål ved at flere flyselskap nå etablerer seg i Norge, det skriver Finansavisen.

Lobbenberg mener det ser surrealistisk ut, og at fakta er at markedet før pandemien ble betjent av to flyselskap pluss Widerøe, mens det etter pandemien skal være fire selskap pluss nevnte Widerøe.

- Det er galskap.

Videre sier analytikeren at nivået på konkurransen ikke ser bærekraftig ut, og at både statlige penger og investorenes penger kommer til å gå tapt.

– Vi setter pris på at vi har et liberalt marked, og vi applauderer konkurranse, men dette ser latterlig ut, sier han ifølge Finansavisen.

Konsernsjef i Norwegian virker imidlertid til å ta det hele med knusende ro, og sier til Finansavisen at det alltid er spennende med konkurranse.

