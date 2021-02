Denne spillerens skade gjør at Leeds vinner mot Villa

Etter Aston Villa rykket opp til den engelske toppdivisjonen i 2019, har de tapt 1-2 i alle tre Premier League-kampene uten midtbanestjernen Jack Grealish. Vi tror de går på et nytt tap lørdag.

Aston Villa-manager Dean Smith bekreftet fredag i følge avisen Birmingham Mail at kaptein Jack Grealish ikke spiller lørdagens kamp mot Leeds. Det er dårlige nyheter for Villa-fansen.

Villa-profilen sliter fortsatt med en leggskade han fikk i forkant av hjemmekampen mot Leicester. Den kampen tapte Villa 1-2.

Før tapet mot Leicester, hadde Grealish startet alle ligakampene til Villa siden november 2019. Totalt 48 kamper. Den 25 år gamle kapteinen har scoret seks mål og har ti målgivende pasninger denne sesongen.

Med Grealish ute er Villa svekket.

Leeds - Aston Villa 2,15 - 3,50 - 3,00 H (spillestopp lørdag kl. 18.25)

Leeds kan ta sin tredje hjemmeseier på rad for første gang siden de vant fem kamper på rad fra april til august i 2001.

Villa er et lag de har et godt tak på hjemme på Elland Road. Gjestene fra Birmingham har kun vunnet to av de 17 siste bortekampene mot Leeds. Begge seirene kom i 2000.

Skadetrøbbel hos Leeds

Men manager Marcelo Bielsa har utfordringer på skadefronten. Leeds må trolig klare seg uten åtte spillere til lørdagens kamp mot Aston Villa. Vi tror de vinner likevel.

Dean Smiths lag var motstander i det Leeds-manager Marcelo Bielsa beskrev som Leeds Uniteds beste prestasjon denne sesongen, da de vant 3-0 mot Villa i oktober.

Skadesituasjonen hos Leeds gjør at laget som kommer på banen i lørdagens kamp på Elland Road, vil være helt annerledes enn det som startet kampen på Villa Park. Opptil ni førstelagsspillere kan være utilgjengelig for Bielsa.

Et av de store spørsmålene er om Diego Llorente fortsetter i midtforsvaret. Den spanske landslagsspilleren spilte 90 minutter i tirsdagens kamp mot Southampton, men det hadde han neppe gjort om ikke skadesituasjonen hos Leeds var så anstrengt.

Kalvin Phillips er ute i sin fjerde kamp på rad. Bielsa bekreftet også på fredagens pressemøte at Rodrigo og Jamie Shackleton heller ikke blir spilleklare. I tillegg rekker ikke Robin Koch kampen.

Mateusz Klich er usikker etter å ha måttet gå av banen i andre omgang mot Southampton, som gir Bielsa ytterligere hodebry på midtbanen. Alle skadene gjør at Bielsa muligens må starte med Llorente i midtforsvaret igjen.

Fra før er Ian Poveda, Gaetano Berardi og Adam Forshaw ute med skader.

Imponerte mot Southampton

Leeds imponerte mot Southampton i midtuken. De slo the Saints 3-0, selv om Yorkshire-laget manglet nøkkelspilleren Kalvin Phillips i laget.

Den eneste gangen Leeds har vunnet uten Phillips på banen denne sesongen, var da de vant mot Aston Villa i Birmingham i oktober. Phillips er fortsatt ute med skade, og vi tror Leeds kan klare å vinne igjen lørdag kveld.

Vi har tidligere skrevet om hvor viktig Phillips er for å binde Leeds-laget sammen, og de er ikke det samme laget uten ham. Det er heller ikke Villa uten Jack Grealish, noe som var tydelig da de tapte mot Leicester sist helg. Grealish er fortsatt ute, og det kommer til å koste Birmingham-laget tre poeng på Elland Road.

Oddsen på hjemmeseier til Leeds er 2,15. Det er absolutt spillbart, slik vi ser det.

