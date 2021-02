Åtte nye smittetilfeller i Bodø

Det er registrert åtte nye koronatilfeller i Bodø kommune siden fredag kveld, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen.

Seks av de smittede personene er nærkontakter som allerede var i karantene.

– De to siste har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår, sier Rasmussen.

Bodø kommune har innført strenge tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Fra natt til lørdag ble blant annet alkoholservering og treningssentrene stengt. Også idrettshaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, bingohaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende er stengt.

– Bakgrunnen for dette er den alvorlige situasjonen vi har, at vi ikke har kontroll over smitteveiene på tilfellene i kommunen. Derfor går vi til det skritt og stenger ned veldig mye sosial kontakt, sa smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen på en pressekonferanse fredag kveld.

Begrenser sosial kontakt

I Bodø er det nå ikke lov til å ha flere enn fem gjester på private sammenkomster i hjem og fritidsboliger.

På private innendørsarrangementer i leide lokaler kan det maksimalt være ti personer til stede samtidig.

På offentlige innendørsarrangementer kan det være 100 personer hvis alle sitter på faste, tilviste plasser. Ellers er det maksimalt lov med ti personer til stede.

Gjelder i én uke

Tiltakene vil gjelde fram til lørdag 6. mars, men kan bli forlenget.

Det gjøres visse unntak for individuell behandling og opptrening, samt svømming for toppidrettsutøvere, skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening.

Det er også lov med utetrening i grupper med avstand og deltakerlister.



