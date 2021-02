Én smittet – ny nedstengning på New Zealand

New Zealands største by Auckland stenges ned etter at myndighetene fant ett nytt tilfelle av koronasmitte.

– Det er frustrerende. Jeg er klar over det, sa statsminister Jacinda Ardern lørdag. New Zealand har utmerket seg som ett av få land som i stor grad har klart å unngå koronasmitte. Så langt i pandemien er det kun registrert 2.016 smittetilfeller og 26 dødsfall i landet med 5,1 millioner innbyggere. At New Zealand er en øystat, har trolig gjort det lettere å håndtere pandemien. I tillegg har myndighetene satset på umiddelbare tiltak når smitte oppdages. Fra og med søndag vil bedrifter være stengt for allmennheten i Auckland. Også på skolene vil det være strenge begrensninger. Tiltakene vil vare i minst én uke. (©NTB) Reklame Er dette årets beste påskeegg? Medisin/Helse

Sykdom

Politikk Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her