Har ikke sett lignende på flere år: Hjertesyke har fått uopprettelige skader under koronapandemien

Pasienter med blodpropp i hjertet har fått behandling alt for sent, og hjerteavdelingene har fått inn pasienter med skader man ikke har sett på 20-30 år.

Det opplyser leger ifølge danske Berlingske.

På grunn av det enorme fokuset på å bekjempe koronaviruset har det nemlig vært betydelig færre ressurser for å ta seg av andre sykdommer.

En rekke pasienter med blodpropper i hjertet har kommet for sent til behandling, noe som kan koste dem livet.

- Påvirket en hel del

Det er fremtredende kardiologer som kommer med opplysningene, og som mener det har skjedd uopprettelig skade på en rekke hjertepasienter under pandemien.

- Det har reddet mange pasienter med Covid-19 at samfunnet er lagt ned. Men det har også betydd at helsetjenesten ikke har klart å holde åpent i samme grad som før, og det har påvirket en hel del andre pasienter, sier professor i hjertesykdom ved Odense universitetssykehus (OUH), Jens Flensted Lassen, som også er styreleder i The Danish Heart Registry.

Han forteller at hjerteavdelingene til de store sykehusene under koronakrisen har fått inn pasienttyper de stort sett ikke har sett de siste 20-30 årene. Det er snakk om pasienter med sene følgevirkninger etter en blodpropp i hjertet som ikke har vært oppdaget i tide.

- Vanligvis får vi blodproppen fjernet umiddelbart når den oppstår. Men nå ser vi pasienter som ikke har kommet raskt til behandling og som har en kraftig lekk hjerteklaff. Det fører til vann i lungene, noe man kan dø av, sier Flensted Lassen.

11-12 på ett år

Før 1995, og introduksjonen av den såkalte ballongbehandlingen, ble slike type tilstander ofte sett, noe som bidro til en spesielt høy hjertedødelighet i Danmark.

De siste 26 årene har det imidlertid vært ganske få, kun én-to i året, av denne typen pasienter. Dette da pasientene får bedre og hurtigere hjelp.

Men siden koronapandemiens inntog i mars 2020, har det bare på OUH vært 11-12 pasienter som har kommet alt for sent i gang med behandlingene. Også på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet har det vært lignende antall, opplyser Flensted Lassen.

220.000 utsatt i Norge

Et stort antall pasienter har fått utsatt timer ved sykehus og behandlingssteder også i Norge etter at koronapandemien tok over.

Til sammen er over 220.000 avtaler om konsultasjoner, behandlinger og operasjoner i helseforetakene blitt utsatt, viser tall fra Norsk pasientregister og Helsedirektoratet, ifølge NRK. Samme pasient kan være regnet med flere ganger, dersom de har hatt flere avtaler.

– Tallet kan virke veldig stort, men det gjennomføres ekstremt mange konsultasjoner i helsetjenesten gjennom ett år, så prosentvis er det ikke den store endringen, sier helseminister Bent Høie (H).

Han mener sykehusene er godt i gang med å ta igjen etterslepet.

