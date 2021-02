Stones-mål forlenget Manchester Citys imponerende rekke

Midtstopperne fikset tre nye poeng og ligaseier nummer 15 på rad.

MANCHESTER CITY - WEST HAM 2-1:

Fra å være Manchester Citys store problem forrige sesong har midtforsvaret i Pep Guardiolas mannskap slått ettertrykkelig tilbake i denne.

Premier Leagues suverene topplag måtte riktignok tåle et baklengsmål på hjemmebane - for første gang siden 15. desember - mot West Ham.

Det hindret dem likevel ikke i å sette ny klubbrekord i antall strake trepoengere. City har nå rasket med seg 45 poeng på rappen i ligaen. I alle turneringer har laget vunnet utrolige 20 strake kamper.

Stopperduoen Rúben Dias (23) og John Stones (26) gjorde opp for at nullen sprakk mot West Ham med å score hver sin gang mot de fjerdeplasserte gjestene.

- På midtstopperplass ser det så bra ut som det kan gjøre. Det går jo ikke an å være så veldig mye bedre sammen enn det John Stones og Ruben Dias har vært i vinter. De scorer mål også, poengterte Simen Stamsø Møller i TV 2s studiosending etter kampslutt.

Kun 16 mål imot på 26 ligakamper lar seg definitivt høre, og Citys forsvarsspill har åpenbart vært en viktig årsak til man leder tabellen såpass suverent. Manchester United og Leicester ligger hele 13 poeng på etterskudd før sine kamper søndag.

West Ham ga ligalederne god kamp, og kunne fort fått med seg 2-2.

Fire minutter på overtid fikk Issa Diop sjansen til å sette inn utligningen med et hodestøt. Men til forskjell fra City-kollegene traff ikke midtstopperen målet.

Fra null til mestscorende



Stones ble matchvinner med høyrefoten etter flott forarbeid av Riyad Mahrez midtveis i andreomgangen. Som ved lagets første mål kom scoringen etter at City holdt presset oppe mot Hammers-målet etter hjørnespark.

- I dag bidro jeg og Rúben. Det er en del av det at vi er et såpass godt lag og kollektiv. I store og viktige kamper bidrar alle, og noen ganger blir det kanskje ikke de du tror på forhånd, sier Stones til Sky Sports.

Ifølge statistikken til Opta er Stones Premier Leagues mestscorende forsvarsspiller i denne sesongen. Han har stått for fire fulltreffere i alle turneringer. Alle er kommet etter nyttår.

Før sesongen hadde Stones ikke scoret i Premier League siden han var Everton-spiller.

Venstre silkefot



Kevin De Bruyne var tilbake fra start på midtbanen for hjemmelaget etter å ha blitt spart mot Borussia Mönchengladbach i Champions League nylig.

Den belgiske stjernen hadde bare spilt 117 minutter i ligaen etter skadeavbrekket tidligere i vinter, og strevde med å på sin vante nivå i begynnelsen mot West Ham.

Men så fant De Bruyne fram silkefoten etter halvtimen, like etter at en svak corner var slått litt for langt av samme mann. Den venstre foten, som normalt er 29-åringens minst presise fot, var derimot fininnstilt.

Krosspasningen mot midtstopper Rúben Dias var millimeterpresis, og portugiseren kunne stange inn sitt første mål i Manchester Citys drakt.

- Det er helt nydelig å se på. Han gjør jo det her i hver kamp. Han legger til rette, ser hviklet rom som er ledig og bare prikker ballen i det rommet, beskrev TV 2s studioekspert Solveig Gulbrandsen.

Farlig Antonio



Den første store sjansen i kampen var det West Ham som spilte seg til. Et Jesse Lingard-skudd ble delvis blokkert, men fortsatte i en høy bane mot City-målet.

Tomás Soucek fikk nikket ballen innover mot målet, før Michail Antonio gikk opp og nesten fikk bukket inn ballen i duell med keeper Ederson. West Ham-spissen ble imidlertid presset såpass mye at han ikke fikk avsluttet skikkelig. Dermed fikk John Stones klarert.

Antonio var langt ifra ferdig med å true Manchester Citys bur i den første omgangen. Først skjøt kraftspissen via stolperota og ut seks minutter før sidebyttet. Med et par minutter til pause var Antonio mannen som avsluttet et flott West Ham-angrep med å sette inn 1-1.

Jesse Lingard sendte ballen ut til høyreback Vladimír Coufal på overlapp, og tsjekkeren fant den utlånte Manchester United-spilleren igjen med innlegget han slo utover mot 16-meterstreken.

Lingard traff dårlig, og ballen ville gått utenfor om ikke Antonio hadde vært først ved den bakre stolpen. Spissen fikk en enkel oppgave med å styre inn utligningen.

Dessverre for manager David Moyes og hans overraskende sterke mannskap holdt ikke det til poeng på Etihad Stadium.

