Halfvarssons valg skaper reaksjoner: - Hadde ikke tolerert det

Sveriges håp ga opp da Aleksandr Bolsjunov sikret VM-gull foran fem nordmenn.

OBERSTDORF (Nettavisen): Russiske Aleksandr Bolsjunov imponerte enormt da ha rykket fra de norske stjernene mot slutten av løpet og sikret VM-gull på 30 kilometer skiathlon i Oberstdorf.

Russeren ble rett og slett for sterk for de norske løperne, men både Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund kunne til slutt glede seg over sølv og bronse.

Det var de også godt fornøyde med etter løpet.

Like fornøyd var på ingen måte svenskenes håp Calle Halfvarsson. Han valgte å bryte løpet lenge før Bolsjunov var kommet i mål.

Norges landslagstrener med klar tale



Avgjørelsen skaper reaksjoner i den norske leiren. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum stusser over Halfvarssons valg.

- Det å bryte VM-renn, da mener jeg at det skal mye til. Nå er det annerledes på herresiden i Norge i forhold til Sverige, men jeg hadde ikke tolerert at noen bryter en VM-distanse hos meg. Da skal det være noe galt med deg, sier Nossum til Nettavisen.

Emil Iversen som lørdag ble nummer fem, er enig med sin trener.

Trønderen presiserer at han ikke vet hvorfor Halfvarsson valgte å bryte, men forklarer at han mener man bør ha en veldig god grunn for å gi opp et VM-løp.

- Det eneste som hadde fått meg til bryte dette skirennet hadde vært at jeg hadde dødd. Sånn bør det egentlig være, sier Iversen til Nettavisen.

- Det er mange som gjør sitt beste for at vi skal ha det så bra som mulig og at ting skal ligge til rette for oss, da er det minste folk kan forvente av oss at vi gjør vårt beste. Det gjelder svenskene også, forteller trønderen.

Han har forståelse for at man kan ha en tung dag, men mener man likevel må prøve å gjøre sitt beste.

- Det står veldig sterkt i min ryggrad. Det var derfor jeg gikk til mål i dag og jeg gjorde mitt beste. Da er det veldig lett å være fornøyd med seg selv til tross for at det ikke ble medalje, forteller Iversen.

Nordmannen har selv gitt opp skirenn og synes at det gir en veldig dårlig følelse.

- Man føler at det er pinlig og det tror jeg Calle synes også, sier Iversen.

- Det fungerer ikke

Halfvarsson har slitt stort denne vinteren og fikk det ikke til å stemme under lørdagens skiathlon.

Til Expressen forteller svensken at han nå vurderer å avbryte hele sesongen og allerede nå reise hjem til Sverige.

- Det fungerer ikke. Kroppen min kjennes ikke så bra. Jeg er helt ferdig. Jeg har ikke fått hodepine tidligere, men nå har jeg fått det også, sier Halfvarsson etter å brutt lørdagens VM-renn.

Svensken sier at han ikke kan skylde på andre enn seg selv for at kroppen ikke fungerer.

Nå skal han ta sette seg nå og vurdere hva han skal gjøre fremover.

Han gjør det imidlertid klart at VM i Oberstdorf kan være hans siste verdensmesterskap.

- Men jeg tror jeg satser mot OL neste år, sier Halfvarsson.

VM i Oberstdorf er derimot over for hans del. Lørdag kveld kom pressemeldingen om at Halfvarsson reiser hjem til Sverige.

- Jeg har ikke lykkes med å finne formen jeg ønsker og vil heller at mine lagkamerater skal få sjansen i de konkurransene som gjenstår, sier Halfvarsson i en uttalelse.

VM fortsetter med lagsprint for langrennsløperne søndag. Der stiller Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo for Norge.

