Koronasmittet mann kjørt hjem fra Gardermoen av politiet

En koronasmittet mann i 50-årene ble lørdag stanset på Oslo lufthavn. Han hadde med seg en falsk attest på at han hadde testet negativt.

Politiet tok kontroll på den oslobosatte mannen på Gardermoen klokken 14.20 lørdag ettermiddag, opplyser politiet i Øst på Twitter. Mannen, som var på vei til Qatar, ble bekreftet smittet av covid-19 for et par dager siden.

– Han hadde med et stykke papir som påsto at han var covid-negativ. Ut ifra det papiret han viste fram, mistenkte vi at det var et forfalsket dokument, som er tatt i beslag, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Avisa Oslo.

Mannen blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen.

– Han kjøres hjem av en politipatrulje iført smittevernutstyr, opplyser politiet.

Ifølge politiet er smittesporing av mulige nærkontakter iverksatt.

