Sørloth matchvinner på overtid for RB Leipzig

Nesten tre minutter på overtid steg Alexander Sørloth til værs og sørget for at snuoperasjonen fra RB Leipzig var komplett.

RB LEIPZIG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3-2:

Sørloth kom inn og var helt toneangivende for at vertene snudde 0-2 til 3-2. Først assisterte nordmannen Christhopher Nkunku som sørget for redusering, før han selv på overtid stanget inn seiersmålet.

- Så deilig det er for Julian Nagelsmann og Alexander Sørloth og RB Leipzig! utbrøt Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay etter at snuoperasjonen var et faktum.

Viasat-ekspert Lars Tjærnås hyller nordmannen etter scoringen.

- Det seiersmålet til Sørloth kan være kickstarten som endrer alt for han i Leipzig. Vel fortjent! skriver Tjærnås på Twitter.

Danske Yussuf Poulsen var mannen som utlignet for vertene halvveis ut i den andre omgangen.

Mönchengladbach i ledelsen til pause

Det startet imidlertid ikke lovende for vertene.

Allerede etter 19 minutter lå Leipzig under med to mål etter scoringer fra Jonas Hofmann og Marcus Thuram.

Julian Nagelsmann valgte derfor i pausen å sette inn på Sørloth, som tok plass ute på venstrekanten.

Sørloth-show

Nordmannen markerte seg umiddelbart og trodde han hadde redusert for gjestene kort tid ut i andre omgang. Reprisen viste imidlertid at ballen gikk i hånda til spissen og inn.

Like etter satt derimot reduseringen. Sørloth mottok ballen ute på venstrekanten, før han slo inn langs bakken på Nkunku som fikk en relativt enkel jobb med å sette ballen i mål.

Halvveis ut i andre omgang sørget Poulsen for balanse i regnskapet, da han fra omtrent 20 møter hamret inn scoringen via stanga.

Og på overtid var snuoperasjonen komplett da Sørloth headet hjemmelaget til seier.

Leipzig holder derfor fortsatt tritt med ligaleder Bayern München, som kun ligger to poeng over Sørloth og Co.

