USAs president Joe Biden er glad for å høre at nok en vaksine mot covid-19 er godkjent, men han advarer om at kampen mot pandemien fortsatt ikke er vunnet.

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA godkjente lørdag koronavaksinen til legemiddelgiganten Johnson & Johnson. – Dette er spennende nyheter for amerikanere og en oppmuntrende utvikling i arbeidet med å få slutt på denne krisen, sier Biden i en uttalelse. – Men vi kan ikke senke guarden eller gå ut fra at seier er uunngåelig, advarer han. Vaksinen er den tredje som får nødgodkjenning i USA etter at Pfizers og Modernas vaksine ble godkjent for bruk i desember. (©NTB) Reklame Er dette årets beste påskeegg? Medisin/Helse

Sykdom Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her