Dobbel V75-jackpot med 4,6 millioner ekstra

Spillstopp klokken 15.00! Enorm omgang med voldsomme 4 630 722 ekstra! Vi har gjort jobben for deg, og byr på mye snadder i jakten på storcashen! Du tar vel rygg?

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Halmstad byr på en ÅPEN, og spennende V75-jackpotomgang denne søndagen. Vi var lenge i tenkeboksen på hvem vi skulle gå for som dagens beste banker, men landet til slutt på formbomben 5 Infinitus (V75-6). Var bunnsolid etter en sluttrunde i dødens sist, og har vel nesten aldri vært bedre enn nå. Møter riktig motstand, og sjansene skal være gode om den leverer som sist. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Artemide Zack – Et svakt hoppeløp innleder dagens jackpotomgang, og det er et stort skille på hestene. Vår soleklare ide var helt OK etter pause sist, og fullførte godkjent på en krevende bane. Er lynrask fra start, og fra dette sporet jakter nok Cracchiolo teten. Skulle han greie å ta seg til tet så burde fakta dette være over, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på denne frekkisen!

V75-2 : 1 Vulnerable Face – Ble felt av en elendig bane i årsdebuten, og det løpet kan man bare se bort fra. Dette er en 4-åring med fin grunnkapasitet, den er kjapp fra start, og vår klare feeling er tet og slutt. Adrian Kolgjini har enorm form på stallen, og de fleste av hestene leverer svært bra. På en lynrask bane så kan denne umulig bli enkel å fange, og den må være svært spillbar!

V75-3 : 9 Roofparty – Debuterer under sal, og det er mulig den trenger noen løp i denne stilarten før den virkelig slår til. På ren kapasitet er det snakk om feltes BESTE hest, og rytteren her er også feltes beste. Roofparty er normalt veldig kjapp i vei, og skulle den trives under sal så kan fakta dette dreie seg om tet og slutt. Må bare prøves til flott odds i lukene!

V75-4 : 7 Cody – Skulle 3 Cash Valley bli sluppet til tet, ja, da kan fort favoritten taue dette fra start til mål. Dog er vi usikre på om Peter Untersteiner slipper bak 2 Yoghurt Composite, og er litt inne på at det kan bli kjøring. Vår ide pleier å ha tunge avslutninger, nå møter den helt riktig motstand, og den skal virkelig passes. Slår til som en herlig frekkis?

V75-5 : 3 Luna Piena – Her er det elendig klasse på hestene, og dette er et dårlig hoppeløp. Når de også skal konkurrere på en kjapp sprint så kan det vise seg å være smart å gardere bredt. Vår ide har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er fakta fersk selv om den er blitt 7-år. Spurtet bra i V75’en sist, og var ikke tom over mål da. Vi hadde 13,8 s 800m på klokken. Møter en betydelig billigere gjeng her, sporet passer perfekt, og viser denne bare litt skalle så burde den duge godt. MÅ MED PÅ ALT!

V75-6 : 5 Infinitus – Et ganske jevnt løp venter, og her er fakta ikke veldig mange helt sjanseløse. Vi tror dog MYE på Infinitus som var bunnsolid fra dødens sist. Avgjorde sikkert etter å ha vandret utvendig leder i sluttrunden, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Motstanden nå er den riktige, den tåler å bli brukt underveis, og fra et OK spor bak bilen plasseres den først.

V75-7 : 6 Ready Trophy – Er BEST i finalen, og den gjør en spennende start etter at vintertreningen er gjort unna. Det kan naturligvis være slik at den trenger en blåser i kroppen etter oppholdet, men rapportene er ganske så positive, og fra trenerhold forventer man en bra innsats direkte. Distansen er kun et stort pluss, og vi iler til med tipsnikken.

