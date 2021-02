Ordføreren i Molde lite imponert over smittetrenden i Oslo

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), mener det går ut over andre kommuner at Oslo nå har stigende smittetrend.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sier han til VG.

Fredag ble det registrert 245 nye koronasmittede i Oslo. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn i hovedstaden siden pandemien startet. Lørdag var tallet 138 nye koronasmittede, som er nesten dobbelt så mange som lørdag uken før.

Dahl mener at den politiske ledelsen i Oslo ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier han.

Kritikken faller ikke i god jord hos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert koronapandemien best. Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret for å bremse smittespredning til resten av landet, skriver byrådslederen i en epost til VG.

