Søndagens Premier League-rykter

Spanske Marca skriver at Real Madrid fortsatt mener utlånte Martin Ødegaard (22) har en viktig rolle på midtbanen i klubben i framtida. Drammenseren er sendt til utleie hos Arsenal ut sesongen, etter trøbbel med å spille seg til en plass på laget hos de helhvite på Santiago Bernabéu.

Arsenal er en av flere klubber som viser interesse for den unge Wigan-talentet Kyle Joseph (19), rapporterer Sunday Mirror. Den skotske U19-landslagsspissen er angivelig også i kikkerten til Celtic og Rangers. Joseph er født i London, men har valgt å representere Skottland i aldersbestemt landslagsfotball.

Chelsea-manager Thomas Tuchel sier han kjempet hardt for å få Manchester United-stjernen Bruno Fernandes (26) til Paris Saint-Germain i perioden han trente den franske storklubben. Dette ifølge gratisavisa Metro.

Leicester-profilen Harvey Barnes (23) skal være i kikkerten til både Liverpool og Manchester United, mener Sunday Mirror å vite. Kantspilleren er dog godt i gang med forhandlinger om en forlengelse i Leicester, hevdes det.

Tyske Florian Neuhaus (23) er blitt koblet til både Tottenham og Liverpool i det siste. Borussia Mönchengladbachs midtbanespiller sier ifølge football.london at han har et avslappet forhold til hvor han skal spille framover. Neuhaus' avtale med Gladbach løper ut først sommeren 2024.

Sunday Mirror påstår at Rangers-manager og tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard står først i køen til å bli Jürgen Klopps erstatter på Anfield. Det tilføyes at Liverpool-manager Klopp muligens kan bli fristet til å overta Tysklands landslag, dersom trenerjobben der blir ledig.

I samme søndagsavis kan man lese at Pep Guardiolas anstrengte forhold til spilleragenten Mino Raiola ikke er til hinder for en eventuell overgang som sender Erling Braut Haaland (20) fra Borussia Dortmund til Manchester City.

The Times skriver at Manchester United må bla opp nærmere 21 millioner kroner dersom de ikke benytter seg av opsjonen på ett års forlengelse med veteranspiss Edinson Cavani (34).

Real Madrid skal være villig til å høre hva intersserte klubber vil tilby for den franske landslagsstopperen Raphaël Varane (27) i sommer. Dette melder i alle fall spanske AS, som tilføyer at dette trolig skjer hvis Varane og Real Madrid kommer videre i forhandlingene om en forlengelse. 27-åringen har kontrakt til sommeren neste år.

Football Insider skriver at Tottenham ikke har planer om å tilby midstopperen Cameron Carter-Vickers (23) en ny avtale. Southend-fødte Carter-Vickers er denne sesongen lånt ut til Bournemouth i Championship. 23-åringen representerer farens hjemland USA som landslagsspiller.

