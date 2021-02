Stygt fall og skade for Vickhoff Lie

Den unge alpinprofilen ble flydd ut av bakken med helikopter etter grusomt fall i super-G.

Kajsa Vickhoff Lie (22) innledet søndagens super-G-renn i italienske Val di Fassa sterkt, og ledet ved første mellomtid.

Men så gikk det helt galt i en sving. 22-åringen falt og ble kastet rundt flere ganger før hun ble hengende fast i sikkerhetsnettet.

Vickhoff Lie ble liggende der med tydelige smerter. Skiene hennes løste ikke ut av fallet. TV-bildene hos NRK viste at det ene beinet ikke så ut til å være i en naturlig stilling. Det kan være snakk om bruddskader i beinet for 22-åringen.

- Ser ikke bra ut



- Den leggen der ser ikke bra ut. Hun havner på en innerski, så blir det et voldsomt rundkast, så faller ikke skiene av. Jeg får vondt her jeg sitter, sa NRK-ekspert Audun Grønvold.

Vickhoff Lie fikk behandling i bakken i mange minutter etter rundkastet. Deretter ble hun hentet av helikopter.

Dessverre kan det se ut til at hun nå er blitt enda et tilskudd på lista over langtidsskadde norske landslagsalpinister.

- Det er helt tydelig at hun har pådratt seg alvorlige skader, sier NRKs alpintkommentator Thomas Lerdahl i kanalens VM-studiosending.

Gjennombrudd i vinter



Bærums-alpininsten, som har fartsdisiplinene som spesialitet, har vist god form i de siste. Det virkelige gjennombruddet på verdenscupnivå har kommet denne vinteren.

Siden slutten av januar har Vickhoff Lie kjørt inn til fire plasseringer blant de seks beste i verdenscupen. Andreplassen fra super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen som den aller beste plasseringen.

Under VM i Bormio for drøyt to uker siden endte 22- åringen på en femtplass i samme disiplin, mens det ble en 16.-plass i utfor.

For bare fire dager siden klokket hun inn til bestetid på utfrotreningen i Val di Fassa.

