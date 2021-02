Norge til kort i VM-lagsprint - Sverige og Sundling fikset gulldobbel

Den individuelle sølvvineren Maiken Caspersen Falla mislyktes helt på ankeretappen.

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Sverige og Jonna Sundling spurtet inn til seier foran Sveits og Slovenia.

Tiril Udnes Weng gikk sammen med Falla på Norges lag. Førstnevnte måtte gi noen meter opp til ledende Russland og Sverige på tampen av sin sisteetappe.

Da hadde Falla allerede vist noen svakhetstegn på etappen før, og det viste seg at sølvvinneren fra VMs individuelle sprint ikke hadde krefter til å ta inn det tapte.

- Norge er hektet av, dessverre, dessverre, bemerket kommentator Torgeir Bjørn i NRK-sendingen.

Norge endte helt nede på sjetteplass. I mål var den norske duoen over 18 sekunder bak vinnerne, Maja Dahlqvist og Jonna Sundling. Gullet er Sundlings andre på to forsøk i Oberstdorf.

- Vi hadde håpet på mer. Det må vi ærlig innrømme. Men det er mange sterke lag, og vi visste vi var underdogs. I dag var det litt under pari, sier Caspersen Falla til NRK etter rennet.

Den norske veteranen var klar på at ting ikke fungerte slik det skulle på søndagens konkurransedag.

- Jeg merket det på semien at det var en tung dag. Dessverre har jeg hatt for mange slike dager det siste året. Dessverre var det nå med Tiril og for Norge, forteller hun.

Finaleheatet ble som ventet mer preget av løse snøforhold enn semifinalene tidligere på dagen.

Finalen startet med fall for både Finland og Tsjekkia på det første etappen. Finnene var også på neste etappe innblandet i et annet uhell der Tysklands utøver ble tråkket på skiene og dermed også falt.

Avslutningen gikk for det meste uten uhell, men USAs Sadie Bjørnsen mistet balansen noe og tapte noen sekunder som kan ha sendt amerikanerne ut av medaljekampen.

